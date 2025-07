1:0 n. V. - Spanien beendet Deutschlands EURO-Traum nach Halbfinal-Krimi

Der Traum vom EM-Titel ist für die DFB-Damen geplatzt. Deutschland verliert im Halbfinal-Krimi gegen Spaniens Weltmeisterinnen nach einem Bonmatí-Tor in der Verlängerung mit 0:1.

Verlängerungs-Krimi auch im 2. Semifinale der Frauen-EM. Nach 90 torlosen Minuten gelang Weltfußballerin Aitana Bonmati das Gold-Tor zum 1:0 nach Verlängerung gegen Deutschland. Damit trifft Weltmeister Spanien im Finale am Sonntag auf die Titelverteidigerinnen aus England, die sich am Dienstag im ersten Semifinale gegen Italien mit 2:1 n. V. durchgesetzt hatten.

© Getty

Nach dem Elferschießen-Krimisieg im Viertelfinale gegen gegen Frankreich hatten die Deutschen im Semifinale genug Kraft, um sich gegen Topfavorit Spanien in die Verlängerung zu retten. Die Spanierinnen waren über weite Strecken spielbestimmend. Vor allem in der 1. Hälfte kamen sie zu Topchancen. Die auf Konter lauernden Deutschen um Super-Torfrau Ann-Katrin Berger hielten dagegen und hatten in der Nachspielzeit der regulären Spielzeit sogar den Lucky Punch am Fuß – Spanien-Torfrau Cata Coll rettete vor Bühl bzw. Wamser (Nachschuss). Besonders bitter: Kurz vor dem Ende der regulären Spielzeit verletzte sich Abwehr-Chefin Sophia Kleinherne und konnte nicht weiterspielen.

© Getty

In der lange chancenlosen Verlängerung ließ ausgerechnet Viertelfinal-Heldin Berger den Ball beim entscheidenden Bonmati-Schuss durch. Damit haben die Spanierinnen nach fünf Niederlagen und drei Unentschieden in den bisherigen Duellen den „Fluch“ gegen die DFB-Auswahl besiegt und wollen nach dem WM nun auch den EM-Titel.