Duell gegen EM-Gastgeber wäre DAS Highlight

„Alles Machbar beim Nachbar“ – mit diesen Kult-T-Shirts (ab 29,99 € im ÖFB-Shop) feierten unser Fußball-Helden nach dem 1:0-Sieg in Aserbaidschan die geglückte Qualifikation für die EURO 2024. Gastgeber Deutschland ist auch der erklärte Wunsch-Gegner unserer Kicker. Bayern-Legionär Konrad Laimer: „Das würde ich auf jeden Fall nehmen. Es gibt nichts Geileres.“ Das Eröffnungsspiel steigt am 14. Juni in München – mit Deutschland!