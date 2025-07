2:1 – England dreht Halbfinale gegen Italien

England hat sich mit einem dramatischen 2:1 nach Verlängerung gegen Italien ins EM-Finale gerettet. Michelle Agyemang traf in der 96., Chloe Kelly per Elfmeter in der 119. Minute. Die "Lionesses" bleiben damit auf Titelverteidigungskurs.

Mit kompakter Fünferkette hielt Italien lange stand. Bonanseas Treffer (33.) nach Bronze-Fehler schien den Finaleinzug zu besiegeln. "Wir haben genau nach Plan gespielt", sagte Trainer Soncin. Doch England erhöhte in der zweiten Halbzeit den Druck. Die entscheidenden Minuten In der 96. Minute köpfte Jokerin Agyemang zum Ausgleich. "Das war reine Willenssache", so die Torschützin. In der Verlängerung entschied Kelly per Elfmeter (119.). Italien protestierte vergeblich: "So auszuscheiden ist brutal", klagte Girelli. Englands Finalmission Die "Lionesses" stehen im dritten Finale in Folge. "Diese Mannschaft gibt niemals auf", lobte Trainerin Wiegman. England wartet nun auf den Sieger des zweiten Halbfinales zwischen Deutschland und Frankreich.