Mega-Streit um Spaniens Supertalent Lamine Yamal (18)

Barcelona-Superstar steht plötzlich im Mittelpunkt eines handfesten Machtkampfs zwischen dem spanischen Fußballverband RFEF und seinem Klub.

Auslöser: Ein medizinischer Eingriff an Yamals Leiste, den Barça offenbar ohne Absprache mit der Nationalmannschaft durchführen ließ! Laut Verband wurde das Ärzteteam erst am späten Montagabend über den Eingriff informiert – da war der Teenie-Star längst behandelt.

Wochenlange Pause

Folge: Der Verband reagierte stinksauer – und warf Barça fehlende Kommunikation und Respekt vor. Yamal wurde daraufhin aus dem Teamcamp entlassen und steht für die entscheidenden WM-Quali-Spiele gegen Georgien (Samstag) und die Türkei (Dienstag) nicht zur Verfügung. Dabei hatte der Flügelblitz erst am Sonntag beim 4:2 in Vigo für die Katalanen gespielt – scheinbar fit! Nur 24 Stunden später folgte der medizinische Eingriff, der ihn nun wochenlang ausbremst.

Riss ist tief

Schon länger laboriert Yamal an Leistenproblemen, verpasste zuletzt mehrere Partien in Liga und Champions League. Nun droht der Ärger endgültig zu eskalieren. Im Umfeld der Nationalelf herrscht blankes Unverständnis: „Wie kann man so handeln, ohne Rücksprache mit dem Trainer zu halten?“, heißt es aus Verbandskreisen.

Flick feuert gegen de la Fuente

Der Riss zwischen Barça und der RFEF ist tief – und nicht neu. Bereits im September hatte Barça-Coach Hansi Flick den spanischen Teamchef Luis de la Fuente angegriffen, weil dieser Yamal trotz Blessur eingesetzt hatte. Auch Ex-Profi Aitor Karanka mahnt: „Ich bevorzuge private Kommunikation.“