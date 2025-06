2:1 – Ronaldo schießt Portugal gegen Deutschland ins NL-Finale

Cristiano Ronaldo hat Deutschland im Nations-League-Halbfinale mit seinem Treffer zum 2:1-Endstand aus dem Turnier gekegelt. Die DFB-Elf gab nach Führung das Spiel komplett aus der Hand.

Deutschlands Mini-Sommermärchen ist im Nations-League-Halbfinale beendet. Cristiano Ronaldo traf am Donnerstagabend entscheidend zum 2:1 für Portugal und schickte die DFB-Elf damit vor heimischem Publikum ins Spiel um Platz drei.

Frühes Pressing, frühes Strohfeuer

Die Partie begann mit intensivem Pressing, das der DFB-Elf zunächst in die Karten spielte. Joshua Kimmich – bei seinem 100. Länderspiel – und Leon Goretzka setzten Akzente, die deutsche Abwehr stand jedoch nicht stabil. Cristiano Ronaldo prüfte Torhüter Marc-André ter Stegen früh zweimal – ein erstes Warnzeichen.

Portugal übernahm danach mehr Kontrolle, während Deutschland trotz Chancen zwischenzeitlich den Faden verlor. Zur Pause war Bundestrainer Julian Nagelsmann sichtlich unzufrieden.

Wirtz trifft – CR7 kontert

Direkt nach Wiederanpfiff brachte Florian Wirtz die Gastgeber per Kopf nach Kimmich-Flanke mit 1:0 in Führung (48.). Doch Portugal antwortete prompt: Joker Francisco Conceição traf in der 63. Minute aus 16 Metern zum Ausgleich.

Wenig später war es dann Cristiano Ronaldo, der nach Vorarbeit von Nuno Mendes in der 68. Minute das 2:1 erzielte – der Siegestreffer. Die Seleção steht damit im Nations-League-Finale.

Ronaldo im Fokus

Für den 39-Jährigen war es ein weiterer besonderer Abend im Nationaltrikot. Während Deutschland erneut bei einem Halbfinale gegen eine Topnation den Kürzeren zog, kämpft Portugal nun um den Titel.