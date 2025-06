Alt vs. Jung: Yamal trifft in NL-Finale auf Ronaldo

Spanien und Portugal treffen am Sonntag (21 Uhr, live DAZN) im Endspiel der Nations League aufeinander.

„Er ist von Gottes Zauberstab berührt. Und er ist vielleicht dazu berufen, eine Legende zu werden.“ Spaniens Trainer Luis de la Fuente ist nur einer von vielen, der in den allerhöchsten Tönen von Wunderkind Lamine Yamal spricht. Denn was der 17-Jährige seit seinem Profidebüt mit dem FC Barcelona im April 2023 leistet, ist mehr als beeindruckend. Seine jüngste Hammer-Aktion brachte der Flügelflitzer im Nations-League-Halbfinale gegen Frankreich. Mit zwei Treffern war Yamal maßgeblich am 5:4-Sieg der Spanier und somit am Aufstieg ins Finale beteiligt. Dort wartet am Sonntag (21 Uhr, live DAZN) jemand, der bereits seit einiger Zeit Legendenstatus inne hat: Portugals Cristiano Ronaldo (40).

Yamal: »Ist mein Job, dass wir gewinnen«

23 Jahre Altersunterschied liegen zwischen „CR7“ und Barcas Jungjuwel. Zum Vergleich: Als Yamal im Juli 2007 das Licht der Welt erblickte, hatte Ronaldo schon beinahe fünf Jahre im Profifußball absolviert. Doch Yamal scheint sich auch von einem Weltstar dieser Größe nicht einschüchtern zu lassen. Das Offensivtalent erklärte: „Er ist eine Legende. Ich habe hohen Respekt vor ihm. Aber mein Job wird es sein, dass wir das Spiel gewinnen.“

Es sei eine besondere Partie, denn „da kann ich beweisen, was ich kann. Es ist eine Motivation, mit dieser Mannschaft einen weiteren Titel zu gewinnen. Wir wollen weiter Geschichte schreiben.“ Nach dem triumphalen EM-Coup im vergangenen Sommer ist Yamal bereit, seinen insgesamt zweiten Titel mit der spanischen Nationalmannschaft zu holen.

Spanien mit deutlich positiver Bilanz

Spanien und Portugal sind neben Frankreich (2021) zwei von drei Mannschaften, die den noch so jungen Bewerb für sich entscheiden konnten. Mit einem zweiten Triumph würde sowohl „La Furia Roja“ als auch die „Seleção Portuguesa“ zum Rekordsieger werden. Während Portugal sich 2019 im Finale gegen die Niederlande (1:0) durchsetzen konnte und somit die erste NL-Ausgabe für sich entschied, strebt Spanien die Titelverteidigung an. 2023 holten Pedri und Co. den Titel nach einem Elfmeterschießen gegen Kroatien (5:4 n.E.).

NL-Titel haben die beiden Finalgegner vom Sonntag also gleich viele. Im direkten Vergleich schneiden allerdings die Spanier deutlich besser ab. 40 Spanien-Portugal-Duelle gab es in der Geschichte bereits. In 17 davon ging Spanien als Sieger hervor, für Portugal waren es lediglich sechs.