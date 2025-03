Deutschland gegen Italien – Showdown ums Nations-League-Finale

Deutschland trifft im Viertelfinale der Nations League auf Angstgegner Italien. Die DFB-Elf kämpft um den ersten Einzug ins Final Four – ein Vorteil winkt.

Deutschland und Italien duellieren sich am Donnerstag (20:45 Uhr, live ARD) im Viertelfinal-Hinspiel der Nations League. Während Deutschland zum ersten Mal ins Final Four will, könnte Italien sich zum dritten Mal in Folge qualifizieren. Das Rückspiel findet kommende Woche in Dortmund statt.

Sollte sich Deutschland durchsetzen, würde das Finalturnier Anfang Juni in München und Stuttgart ausgetragen.

Nagelsmann mit Personalsorgen

Bundestrainer Julian Nagelsmann muss mehrere Ausfälle kompensieren. Marc-André ter Stegen, Florian Wirtz und Kai Havertz fehlen verletzt. Im Tor steht Hoffenheims Oliver Baumann. Sportdirektor Rudi Völler erwartet ein hartes Spiel: „Es ist ein Fußball-Klassiker. Kein normales Spiel. Es geht um viel.“

Italien mit Rückenwind

Die „Azzurri“ zeigten in der Gruppenphase starke Leistungen gegen Frankreich und Belgien. Trainer Luciano Spalletti glaubt, dass sein Team „auf dem richtigen Weg“ ist. Die italienische Sportzeitung Gazzetta dello Sport schrieb: „Ist das wahre Italien wieder da? Deutschland wird es zeigen.“

Spanien will Titel verteidigen

Titelverteidiger Spanien trifft im Viertelfinale auf die Niederlande. Das Hinspiel steigt in Rotterdam, das Rückspiel in Valencia. Spaniens Teamchef Luis de la Fuente betonte die Bedeutung eines guten Starts: „Es wird nötig sein, dass wir auf demselben Level agieren wie bei der EM.“ Die Niederländer rechnen sich Chancen aus, den Favoriten zu Fall zu bringen.

Kroatien gegen Frankreich:

Neuauflage des WM-Finales In Split kommt es zum Duell zwischen Kroatien und Frankreich. Die Gastgeber setzen auf ihre erfahrene Achse rund um Luka Modric. Frankreich hingegen kann wieder auf Kylian Mbappé zurückgreifen. Teamchef Didier Deschamps hatte im Herbst auf den Real-Stürmer verzichtet, nun soll er die „Bleus“ ins Final Four führen. Kroatiens Coach Zlatko Dalic warnte vor der schnellen Offensive der Franzosen: „Mbappé, Dembélé, Barcola – das sind Spieler, die jedem Probleme bereiten können.“

Ronaldo jagt gegen Biereth nächsten Rekord

Dänemark empfängt Portugal in Kopenhagen. Superstar Cristiano Ronaldo könnte in seinem 218. Länderspiel sein 136. Tor erzielen. Die Portugiesen, 2019 Sieger der ersten Nations-League-Ausgabe, setzen weiter auf ihren Routinier. Dänemark hingegen könnte erstmals auf Mika Biereth bauen. Der 22-Jährige wurde nach seinem Wechsel von Sturm Graz zu Monaco erstmals ins A-Team berufen.