Klassenerhalt in Gefahr: ÖFB-Frauen müssen Tschechien bezwingen

Die ÖFB-Frauen kämpfen heute in Wien um den Verbleib in der Nations League A. Nach der 0:1-Niederlage im Hinspiel gegen Tschechien ist nur ein Sieg gut genug. Ein Abstieg würde den Weg zur WM 2027 erschweren.

Am Dienstag (18.00 Uhr/live ORF 1) geht für die ÖFB-Frauen alles um den Klassenerhalt. Nach der 0:1-Niederlage in Tschechien muss das Team im Wiener Franz-Horr-Stadion gewinnen, um in der Nations League A zu bleiben. "Wir wollen unbedingt in der A-Liga bleiben, das ist ganz klar das Ziel", betonte Teamchef Alexander Schriebl.

ÖFB-Team will kein Deja-vu

Die Situation erinnert an die verpasste EM-Qualifikation 2023. Damals scheiterte Österreich nach einer 0:1-Auswärtsniederlage auch im Rückspiel. "Es ist wichtig, dass wir mental voll da sind. Es ist Halbzeit und nur ein 0:1", sagte Virginia Kirchberger. Die Spielerinnen müssen mit der harten Spielweise der Tschechinnen besser umgehen.

Verletzungsmisere verschärft sich

Die personelle Lage ist angespannt: Verteidigerin Katharina Schiechtl fällt mit Knöchelverletzung aus. Bereits fehlen fünf Stammspielerinnen mit Kreuzbandrissen, darunter Torfrau Manuela Zinsberger und Sarah Zadrazil. "Umso wichtiger ist es, für sie Gas zu geben", motiviert Kirchberger.

Alles oder nichts in Wien

Bei einem Sieg bleibt Österreich unter den besten 16 Nationen Europas und hat bessere WM-Chancen 2027. Bereits 2.100 Fans werden im Franz-Horr-Stadion erwartet, um das Team im entscheidenden Duell zu unterstützen.