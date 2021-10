Mbappe & Co. ballern Belgien out!

Frankreich triumphiert im Halbfinal-Thriller gegen Belgien mit 3:2 und steht im Finale der Nations League.

Revanche verpasst! Nach dem 0:1 im WM-Halbfinale 2018 verspielte Belgien in der Nations League eine 2:0-Führung gegen Frankreich und verlor 2:3. Mbappe & Co. stehen nach einem irren Thriller im Finale. Schon in der 4. Minute rettete Goalie Lloris mit einem Mega-Reflex gegen De Bruyne. Vom Weltmeister kam wenig. Das rächte sich in der 37. Minute: Carrasco lässt Pavard stehen, zieht ab und trifft zum 1:0 für Belgien (37.). Nur drei Minuten später legte Lukaku aus spitzem Winkel nach – 2:0 (40.)

Benzema, Mbappe und Hernandez retten Sieg

Nach der Pause vergab Griezmann die Topchance (58.). Dann aber Benzema! Der Top-Stürmer drehte sich, zog ab und verkürzte – 1:2 (62.). Es kam noch dicker für Blegien. Tielemans legt Griezmann im Strafraum – Elfmeter! Mbappe versenkte zum 2:2 (69.). Mbappe verzog hauchdünn (86.), dann traf Lukaku, stand aber Abseits (87.)! Pogba setzte einen Freistoß an die Latte (90.). Kurz vor dem Ende drehte Hernandez dann doch noch die Partie – 3:2 (91.).