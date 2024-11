ÖFB-Team ohne Trauner und Grillitsch nach Almaty

Österreichs Fußball-Nationalteam reist ohne Gernot Trauner und Florian Grillitsch zum Nations-League-Auswärtsspiel nach Kasachstan.

Trauner wird in Almaty geschont, Grillitsch laboriert an einer Entzündung der Lymphknoten im Adduktorenbereich und stieg deshalb ebenfalls nicht in den Flieger. Dies gab Teamchef Ralf Rangnick vor dem Abflug am Mittwoch bekannt. Im Tor wird am Donnerstag (16.00 Uhr MEZ/live ORF 1 & sport24-Liveticker) Alexander Schlager beginnen.

Feyenoord-Legionär wird geschont

Der immer wieder Verletzungsprobleme geplagte Trauner wird als Vorsichtsmaßnahme geschont. Der Innenverteidiger von Feyenoord Rotterdam soll am Sonntag im Heimspiel gegen Slowenien zur Verfügung stehen. "Das Risiko wäre zu groß gewesen", meinte Rangnick auch mit Verweis auf die siebenstündige Reise. In der Innenverteidigung sei man auch ausreichend gut besetzt, so der Deutsche. Kevin Danso dürfte in Almaty neben Philipp Lienhart beginnen.

Bei Grillitsch traten die Beschwerden in der Nacht auf Mittwoch auf. Der Hoffenheim-Legionär bekam Antibiotika verschrieben. "Ich hoffe, dass er am Wochenende spielen kann", sagte Rangnick. Bis auf das Duo werde man jedenfalls mit der bestmöglichen Formation einlaufen, kündigte er an.

Schlager gegen Kasachstan im Tor

Im Tor wird Salzburg-Keeper Schlager beginnen. Der Plan ist, gegen Slowenien dann wieder auf Patrick Pentz zu setzen. Schlager hatte den Stammplatz im ÖFB-Team nach seiner Knieverletzung vor der EM verloren.