Unser Team verspasst die große Sensation hauchdünn: Die ÖFB-Elf kassiert gegen Weltmeister Frankreich erst in der Schlussphase den Ausgleich durch Superstar Mbappe - 1:1.

Das Wunder war zum Greifen nahe, am Ende wurde es ein echter Achtungserfolg: Österreich schafft gegen Frankreich vor 44.800 begeisternden Zuschauern im Happel ein 1:1, holt erstmals seit 1998 (gegen Frankreich) einen Punkt in einem Pflichtspiel gegen einen amtierenden Weltmeister. In der Tabelle der Gruppe A1 bleibt unser Team damit Zweiter.

Überragender Pentz hält stark gegen Benzema

Unser Team legte im Hexenkessel Happel Stadion mutig los, war von Beginn an voll da: Zweikampfstark, mutig im Verteidigen – einziges Manko: Offensiv fehlte die letzte Durchschlagskraft. Die Franzosen (zu Beginn ohne Mbappe) brauchten einige Minuten, um ins Spiel zu kommen. Dann ließen sie ihre Geschwindigkeit aufblitzen: Lainer (10.) und Seiwald (18.) holten sich früh Gelb ab. Zweiteres Foul hatte einen gefährlichen Freistoß vor der Strafraumgrenze zu Folge – und beinahe das 0:1: Den Schuss von Griezmann ließ Pentz nach vorne Abprallen, Benzema stand völlig frei und köpfte aus einem Meter – doch Pentz riss den Arm in die Höhe, eine Weltklasse-Parade. Auch in Minute 32 stand Pentz seinen Mann, drehte einen Benzema-Abschluss um die Stange.

Weimann sorgt für 1:0 – Joker Mbappe mit 1:1

Und Österreichs Offensive? Fehlte lange der letzte Pass. Bis zur 37. Minute: Schlager eroberte den Ball, Arnautovic verzögerte, bediente Laimer und der legte quer auf Weimann – 1:0, sein 1. Länderspieltor. Das Happel-Stadion explodierte, die Fans standen Kopf.

Eine Tatsache, die den Franzosen nicht gefiel. Der Weltmeister kam offensiv aus der Kabine, vergab das schnellen 1:1: Ein Benzema-Schuss wurde abgeblockt (48.), dann hielt Pentz gegen Pavard (55.), ehe Coman drüber schoss (56.). Österreich lief jetzt nur hinterher, schaffte kaum Entlastungsangriffe. Zu allem überdruss warf Frankreich-Coach Deschampes dann auch noch seinen Superstar Mbappe in die Partie (63.), musste unser Kapitän Alaba verletzt vom Feld runter (69.). Nach kurzer Verschnaufpause schlugen die Gäste dann in Minute 83 eiskalt zu: Mbappe wurde auf die Reise geschickt, ließ Pentz keine Chance – 1:1. Kurz später konnte sich unser Schlussmann dann wieder bärenstark auszeichnen, lenkte den Ball von Mbappe an die Latte (87.). Damit blieb es beim 1:1. Ein echtes Ausrufezeichen, am Montag geht es nach Dänemark.