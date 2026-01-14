Alles zu oe24VIP
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Tennis
Unglaublich: Amateur bezwang Tennis-Nr.-2 Sinner und kassierte Million
Vor Australian Open

Unglaublich: Amateur bezwang Tennis-Nr.-2 Sinner und kassierte Million

14.01.26, 19:13
Unglaublich, aber wahr: Ein australischer Amateur-Tennisspieler sicherte sich bei einem Show-Event vor den Australian Open in Melbourne den Siegerscheck von einer Million australischer Dollar. 

Jordan Smith heißt der Glückspilz, der sich am Mittwoch mit dem Tennis-Racket die australische Dollar-Million (574.910,89 Euro) sicherte. Der Australier bezwang beim "One Point Slam" unter anderen den Weltranglisten-Zweiten Jannik Sinner (ITA). Die Matches mit Profis, Prominenten und Amateuren wurden nur über jeweils einen Punkt gespielt. Neben Sinner gingen auch der Weltranglisten-Erste Carlos Alcaraz (ESP) oder Iga Swiatek, Welt-Nummer 2 aus Polen, leer aus.

Sinner verpatzte Aufschlag

Smith schlug Sinner, da dieser seinen einzigen erlaubten Aufschlag-Versuch verpatzte. Danach setzte sich der Champion des Bundesstaats Neusüdwales auch gegen die Weltranglisten-Vierte Amanda Anisimova (USA) sowie im Finale gegen die Taiwanesin Joanna Garland (WTA 117.) durch. Diese hatte davor u.a. Alexander Zverev (GER) und Nick Kyrgios (AUS) besiegt.

Sensationsmann Smith will sich jetzt Haus kaufen

Sinner trug die Niederlage gegen den Nobody kurz vor den Australian Open (18. Jänner bis 1. Februar) mit Fassung, er umarmte seinen Bezwinger und lachte dabei. Auf die Frage, was er mit dem sensationellen Gewinn machen wollte, gab Smith an, sich ein Haus kaufen zu wollen. 

1-Punkt-Turniere erfreuen sich übrigens immer größerer Beliebtheit. Vor sechseinhalb Jahren hatte Österreichs Ex-Profi Stefan Koubek für Schlagzeilen gesorgt, als er mit 42 Jahren den Titel bei der One-Point-Tennis-WM geholt hatte.

