2:1 - ÖFB-Team trotzt Bosnien im Zenica-Hexenkessel

Großer Schritt Richtung WM 2026: Dem ÖFB-Team gelang Mittwochabend im Hexenkessel von Zenica ein 2:1-Sieg gegen Gruppenführer Bosnien.

Somit ist Österreich in der Qualifikation zum Großturnier in den USA, Mexiko und Kanada weiterhin unbesiegt – und auf dem besten Weg Richtung Tabellenspitze. Denn: Mit Bosnien liegt man bei einer schlechteren Tordifferenz in Punkte-Hinsicht, gleich auf - allerdings bei einer Partie weniger.

Lienhart vergibt Führung

Wie schon im Duell gegen Zypern am Samstag, konnten die Österreicher sich auch gegen die Bosnier in der ersten Halbzeit zu keinem Treffer durchringen. Die erste Top-Torchance für die Truppe vom radelnden Teamchef Ralf Rangnick bot sich in Minute 24. Nach einem Freistoß von Kapitän David Alaba war Stürmer Michael Gregoritsch am Pfosten zur Stelle, beförderte die Kugel vor die Füße von Philipp Lienhart. Dieser traf den Ball jedoch nicht richtig, zielte übers Tor.

Doch auch von Seiten der Gastgeber sollte es noch keinen Treffer geben – Tormaschine Edin Dzeko blieb überraschend unauffällig. So ging es mit einem 0:0-Stand wieder in die Kabine, die vor der Partie aufgrund ihres mangelnden „Glamour-Faktors“ für Schlagzeilen gesorgt hatte. Energie dürften unsere Kicker dort während der Pause dennoch getankt haben.

Sabitzer mit Hammer-Knall

Denn: Kurz nach Wiederanpfiff gab es die Erlösung und es hieß wie schon in der Zypern-Partie: Sabigoaaaal! Nach einer vergebenen Gregoritsch-Chance versuchte Marcel Sabitzer sein Glück und zog aus zehn Metern ab - Führung per Traumtor in der 49. Minute – 1:0.

© Gepa

Doch nicht einmal eine Minute lang hielt die Euphorie der rund 400 rot-weiß-roten Fans an, die die Reise nach Bosnien auf sich genommen haben. Denn Altmeister Dzeko holte sofort zum Gegenschlag aus sorgte für den Ausgleich (50.) – 1:1.

Laimer sorgt für Schlusspunkt

Doch bei einem Remis wollte es das Team um Alaba – der bis zur 78. Minute tapfer auf dem Feld durchhielt – nicht belassen. Ein Schuss von Rekordnationalspieler Marko Arnautovic drang in den Bosnien.-Strafraum ein, sollte es jedoch nicht über die Torlinie schaffen. Da nahm Konrad Laimer das Ganze selbst in die Hand, netzte aus kurzer Distanz eiskalt ein – 2:1.

© Gepa

Zahlen und Fakten zum Spiel:

Fußball-WM-Qualifikation, Gruppe H, 6. Runde: Bosnien-Herzegowina - Österreich Endstand 1:2 (0:0). Zenica, Stadion Bilino Polje, 13.600 Zuschauer (ausverkauft), SR Gil Manzano (ESP)

Bosnien: Vasilj - Dedic (58. Gazibegovic), Katic, Muharemovic, Mujakic (87. Bazdar) - Memic (72. Basic), Sunjic, Tahirovic (72. Alajbegovic), Gigovic (72. Bajraktarevic) - Demirovic, Dzeko

Österreich: A. Schlager - Laimer, Lienhart, Alaba (78. Danso), Mwene - Seiwald, X. Schlager (62. Grillitsch) - Schmid (62. Wimmer), Baumgartner (93. Prass), Sabitzer - Gregoritsch (62. Arnautovic)

Gelb-Rote Karte: Wimmer (95./Kritik und Foulspiel)Gelbe Karten: Mujakic, Katic bzw. Sabitzer, Mwene, Gregoritsch