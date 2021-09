Belgien souverän ++ Italien knackt Rekord

Italien stellt den Ungeschlagen-Rekord von Brasilien ein ++ Grund zur Freude herrscht auch bei Spanien und Belgien.

Belgien baute dank der Treffer von Romelu Lukaku (8.), Eden Hazard (41.) und Premierentorschütze Alexis Saelemaekers (65.) mit einem souveränen Erfolg in Brüssel die Tabellenführung aus, liegt mit 13 Punkten klar vor Tschechien (7) und Wales (6). Die Waliser wahrten dank eines Dreierpacks inklusive Last-Minute-Siegtreffer (6./Elfer, 69./Elfer, 93.) von Gareth Bale gegen Belarus ihre Qualichancen. Lange waren die stark ersatzgeschwächten Gäste nach Treffern von Wital Lissakowitsch (29./Elfer) und Pawel Sekdo (31.) im Rückstand gelegen. Das Spiel war ins russische Kasan verlegt worden, weil aus der EU bzw. Großbritannien kommende Flugzeuge aufgrund der Sanktionen gegen Belarus dort derzeit nicht landen dürfen.

England wurde gegen Andorra seiner Favoritenrolle aber erst in den Schlussminuten gerecht, denn der 156. der Weltrangliste hielt nach Kräften dagegen. Mit fünf Siegen aus fünf Spielen führen die "Three Lions" die Gruppe I an, Andorra ist mit drei Punkten Letzter. Gruppengegner Albanien bezwang Ungarn mit 1:0 (0:0) und klettert auf Rang zwei. Englands Jesse Lingard (18., 78.) verbuchte einen Doppelpack, in der 72. Minute verwandelte der eingewechselte Harry Kane vom Elfmeterpunkt souverän, den Schlusspunkt setzte Bukayo Saka (85.).

Schweiz lieferte den Italienern offenes Duell

Die Schweiz lieferte den Italienern in Basel ein offenes Duell und musste erstmals in der WM-Quali Punkte abgeben. Goalie Yann Sommer parierte in der 53. Minute einen Elfer von Jorginho und war auch ansonsten mehrmals am Posten. Für die Schweiz hatten Manuel Akanji (42.) und Denis Zakaria (85.) die besten Torchancen. Die Eidgenossen haben bei zwei weniger ausgetragenen Partien vier Punkte Rückstand auf Italien, das immerhin mit 36 Partien ohne Niederlage in Folge zum bisherigen Rekordhalter Brasilien (1993 - 1996) aufschloss.