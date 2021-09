Chaos bei Fußball-Klassiker in Brasilien

Was sich aktuell beim WM-Qualifikationsspiel in Sao Paulo abspielt, erreicht aber eine ganz neue Dimension.

Kurz nach Anstoß betreten Vertreter der brasilianischen Behörden das Spielfeld, die in der englischen Premier League aktiven Spieler Martinez, Romero und Lo Celso sowie Ersatzmann Buendia abzuführen. Dem Quartett wird vorgeworfen, bezüglich Quarantäne-Richtlinien gelogen zu haben. Die argentinische Mannschaft verlässt daraufhin das Feld und wandert in die Kabine. Ob weitergespielt werden kann, ist unklar.

The moment ANVISA personnel and Brazilian Federal Police walked on to the pitch during the Argentina vs Brazil match and stopped the game to detain the 4 Premier League Argentinian players who lied to enter the country and play the game. pic.twitter.com/hMuAIZmSgH