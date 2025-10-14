Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sportdaten
ÖFB CUP 2. Liga Bundesliga Europa League Conference League Champions League EM-Qualifikation WM-Qualifikation Nations League
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sportdaten:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Fußball
  4. Länderspiele
  5. WM-Qualifikation
Courtois Ratte
© Getty

WM-Qualifikation

Courtois wird beim 4:2-Sieg gegen Wales zum »Rattenfänger von Cardiff«

14.10.25, 10:24
Teilen

Kuriose Szenen! Beim WM-Qualifikationsspiel zwischen Wales und Belgien (2:4) wurde es in der 67. Minute plötzlich tierisch turbulent.  

Grund: Eine Ratte stürmte quer über den perfekt gepflegten Rasen des Cardiff City Stadiums und sorgte für eine seltene, aber durchaus unterhaltsame Spielunterbrechung. Schiedsrichter Daniel Siebert aus Deutschland stoppte daraufhin das Spiel und eröffnete die Verfolgungsjagd nach dem Flitzer. 

Ratte 1, Courtois 0

Belgiens Keeper Thibaut Courtois versuchte, den ungebetenen Gast zu fangen, doch der Torhüter musste schnell erkennen: Gegen diese Ratte war kein Kraut gewachsen. Elegant flitzte das Tier zwischen seinen Stollen hindurch. Die Folge: Courtois wurde von der Presse augenzwinkernd zum „Rattenfänger von Cardiff“ getauft. „Ich sah sie auftauchen und wollte sie stoppen“, erzählte der Real-Kollege von ÖFB-Kapitän David Alaba später lachend. Doch der ungebetene Gast war einfach zu schnell. 

Wales-Stürmer Brennan Johnson bewies schließlich den besseren Instinkt: Mit beherztem Einsatz trieb er die Ratte Richtung Spielfeldrand – sehr zur Freude der Zuschauer, die ihn mit Applaus feierten.  Nach der tierischen Unterbrechung ging’s sportlich weiter, diesmal ohne pelzige Beteiligung und mit dem besseren Ende für die Gäste aus Belgien – ein 4:2-Sieg und die Tabellenführung in Gruppe J inklusive.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden