Courtois wird beim 4:2-Sieg gegen Wales zum »Rattenfänger von Cardiff«

Kuriose Szenen! Beim WM-Qualifikationsspiel zwischen Wales und Belgien (2:4) wurde es in der 67. Minute plötzlich tierisch turbulent.

Grund: Eine Ratte stürmte quer über den perfekt gepflegten Rasen des Cardiff City Stadiums und sorgte für eine seltene, aber durchaus unterhaltsame Spielunterbrechung. Schiedsrichter Daniel Siebert aus Deutschland stoppte daraufhin das Spiel und eröffnete die Verfolgungsjagd nach dem Flitzer.

Ratte 1, Courtois 0

Belgiens Keeper Thibaut Courtois versuchte, den ungebetenen Gast zu fangen, doch der Torhüter musste schnell erkennen: Gegen diese Ratte war kein Kraut gewachsen. Elegant flitzte das Tier zwischen seinen Stollen hindurch. Die Folge: Courtois wurde von der Presse augenzwinkernd zum „Rattenfänger von Cardiff“ getauft. „Ich sah sie auftauchen und wollte sie stoppen“, erzählte der Real-Kollege von ÖFB-Kapitän David Alaba später lachend. Doch der ungebetene Gast war einfach zu schnell.

Wales-Stürmer Brennan Johnson bewies schließlich den besseren Instinkt: Mit beherztem Einsatz trieb er die Ratte Richtung Spielfeldrand – sehr zur Freude der Zuschauer, die ihn mit Applaus feierten. Nach der tierischen Unterbrechung ging’s sportlich weiter, diesmal ohne pelzige Beteiligung und mit dem besseren Ende für die Gäste aus Belgien – ein 4:2-Sieg und die Tabellenführung in Gruppe J inklusive.