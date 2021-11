Deutsche wollen Corona-Chaos trotzen

Deutschen planen heute gegen Liechtenstein trotz vieler Ausfälle einen Kantersieg.

Das WM-Ticket hat Deutschland längst in der Tasche, in den beiden letzten Spielen des Jahres gegen Liechtenstein und Armenien geht es nun um einen gelungenen Abschluss des Länderspieljahres. Die Vorbereitungen dafür liefen aber alles andere als ruhig: Nach einem positiven Corona-Test von Niklas Süle mussten vier weitere Stars in Quarantäne, darunter Salzburgs Karim Adeyemi.

Auch Joshua Kimmich, Serge Gnabry und Jamal Musila fehlen heute. Dennoch sagt Teamchef Hansi Flick: "Wir wollen heute eine gute Leistung auf den Platz bringen."

»Beste Bundestrainer, den wir hatten«

Übrigens: Heute kommt es zur offiziellen Verabschiedung von Joachim Löw. Der 61-Jährige war diesen Sommer nach dem EM-Aus im Achtelfinale zurückgetreten, wird für seine 15 Jahre als Bundestrainer geehrt. "Er ist der beste Bundestrainer, den wir hatten. Wir wollen ihn mit einem Fußball-Fest gebührend verabschieden. Das hat er verdient", sagt Nachfolger Hansi Flick.