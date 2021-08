FIFA-Kritik wegen Abstellpflicht wird lauter

Nach der englischen Premier League und der spanischen LaLiga schließt sich die französische Ligue 1 dem Streit um die Abstellpflicht von Nationalspielern an.

Nach England und Spanien hat auch der französische Ligaverband im Streit um die Abstellpflicht von Nationalspielern für die anstehenden WM-Qualifikationsspiele den Fußball-Weltverband kritisiert. Die FIFA habe die Interessen nationaler Meisterschaften und von Clubs als Arbeitgeber der Spieler nicht berücksichtigt, teilte die LFP am Donnerstag mit. Es sei eine "einseitige Entscheidung", die nicht auf die Umstände der Pandemie im Zusammenhang mit Reisen eingehe.



Die Clubs der Premier League hatten davor verlautbart, sie würden keine Spieler für WM-Qualifikationsspiele in jene Länder abstellen, die wegen der Corona-Pandemie auf der sogenannten Roten Liste der britischen Regierung stehen. Die Entscheidung betrifft den Angaben zufolge fast 60 Spieler aus 19 Premier-League-Clubs, die im September in 26 Länder der Roten Liste reisen sollten.



Auf der Liste stehen überwiegend Länder in Südamerika und Afrika. Einreisende aus diesen Ländern müssen sich für zehn Tage in Hotelquarantäne begeben. Die spanische Profi-Liga will alle Clubs unterstützen, die keine Spieler für die WM-Qualifikationsspiele in Südamerika abstellen wollen. FIFA-Präsident Gianni Infantino hat die Ligen und Vereine dazu aufgerufen, ihre Nationalspieler für die anstehenden Länderspiele abzustellen und sich solidarisch zu verhalten, "wie es sich für den weltweiten Fußball gehört".