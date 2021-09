× Flick hofft bei Debüt auf Tor-Festival

Deutschland trifft am Donnerstag mit Neo-Bundestrainer Hansi Flick auf Fußball-Zwerg Liechtenstein.

Am Montag leitete Hansi Flick sein erstes Training beim deutschen Nationalteam, am Donnerstag (ab 20.45 Uhr im Sport24-LIVE-Ticker) steht er vor seinem Debüt als Bundestrainer. In St. Gallen steigt das Duell mit Liechtenstein - Flick will da gleich mit einem Tor-Festival loslegen. "Wir alle im Trainerteam sind heiß darauf, mit der Mannschaft zu arbeiten. Die Vorfreude ist absolut da. Ich freue mich wirklich und bin extrem positiv. Wir hoffen, dass wir so schnell wie möglich erfolgreich spielen können", sagt Flick.

Denn: In Gruppe J liegt Deutschland derzeit nur auf dem dritten Platz. Gegen Liechtenstein, Armenien (So., 20.45 Uhr) und Island (Mi., 20.45 Uhr) zählen deshalb nur neun Punkte. Flick: "Ich will eine Mannschaft sehen, die aktiv ist, die den Ball haben will, die viele Optionen anbietet, die den Gegner unter Druck setzt. Ich will Leben auf dem Platz sehen."

Löw wünschte Flick viel Glück für den Start

Die Statistik spricht klar für die DFB-Auswahl. Gegen Liechtenstein gab es bisher vier Siege mit einem Torverhältnis von 27:3. Auch gegen Armenien blieb Deutschland in drei Partien erfolgreich und gegen Island gab es in fünf Duellen vier Siege. "Wir wissen, dass die drei Spiele mit Sicherheit nicht einfach werden, aber wir sind bereit und denken, dass wir uns gut vorbereitet haben", ist Flick zuversichtlich.

Mit Karim Adeyemi hat Flick auch einen Spieler von Salzburg nominiert. Der 19-Jährige ist der erste Spieler der Nachkriegszeit, dem aus Österreichs Liga der erstmalige Sprung ins deutsche Nationalteam gelang. Übrigens: Mit Vorgänger Joachim Löw hat Flick immer wieder Kontakt -er wünschte ihm viel Glück für den Start als neuer Bundestrainer. Der soll morgen mit einem Sieg gelingen.