Gruppen-Aus bei letzter WM-Teilnahme 1998 - legendär war Argentinien 1978

Mit dem 1:1 gegen Bosnien fixierte Ralf Rangnick am Dienstag mit seinem Team die achte WM-Endrundenteilnahme für Österreich. Davor war dies zuletzt Andi Herzog & Co unter Teamchef Herbert Prohaska vor 28 Jahren gelungen. Lesen Sie, wie den Österreichern bei den bisherigen WM-Auftritten erging.

Unser bisher bestes WM-Abschneiden war Platz drei 1954, 20 Jahre zuvor war Österreich Vierter geworden.

Trotz 3:2 gegen Deutschland "nur" Siebenter

Legendär war die WM-Endrunde 1978 - nicht zuletzt durch den 3:2-Sieg von Hans Krankl & Co. über Deutschland in Cordoba. Trotzdem ging sich damals "nur" Platz 7 aus.

1982 schaffte es Österreich wie auch vier Jahre davor in die Zwischenrunde - damals die zweite Turnierphase - und belegte Platz 8.

Nach der Gruppenphase beendet war das WM-Abenteuer für die ÖFB-Auswahl 1958 sowie bei den beiden bisher letzten Endrunden-Teilnahmen 1990 und 1998. Auch 1938 hatte sich Österreich eigentlich für die WM qualifiziert, der Anschluss an Deutschland machte einen Start als eigenständiges Land allerdings unmöglich.

Arnautovic & Co. beendeten längste WM-Durststrecke

Mit dem Direktticket nach Nordamerika geht nach 28 Jahren die bisher längste WM-Durststrecke der ÖFB-Geschichte zu Ende. Der bis dahin längste Zeitraum zwischen zwei WM-Teilnahmen waren 20 Jahre zwischen den Turnieren 1958 und 1978.

Österreichs bisherige Abschneiden bei Fußball-Weltmeisterschaften:

1930: nicht teilgenommen1934: Platz 41938: ursprünglich qualifiziert, wegen Anschluss an Deutschland nicht teilgenommen1950: nicht teilgenommen1954: Platz 31958: out in Gruppenphase1962: nicht teilgenommen1966: nicht teilgenommen1970: nicht teilgenommen1974: nicht teilgenommen1978: Platz 71982: Platz 81986: nicht teilgenommen1990: out in Gruppenphase1994: nicht teilgenommen1998: out in Gruppenphase2002: nicht teilgenommen2006: nicht teilgenommen2010: nicht teilgenommen2014: nicht teilgenommen2018: nicht teilgenommen2022: nicht teilgenommen2026: qualifiziert