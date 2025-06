Haaland fordert Krisen-Italiener

Zum WM-Quali-Start am Freitag (20.45 Uhr, live DAZN) gegen Norwegen steht die Squadra Azzurra unter gewaltigem Druck. Verletzungen, Absagen und interne Spannungen erschweren die WM-Mission von Teamchef Luciano Spalletti.

Italien steht am Freitag (20.45 Uhr, live auf DAZN) vor dem wohl schwierigsten Spiel der WM-Qualifikation 2026. Nach dem Verpassen der letzten beiden Weltmeisterschaften ist der Druck auf die Squadra Azzurra enorm. Das Team von National-Coach Luciano Spalletti (66) trifft in Oslo auf Norwegen, das bereits mit zwei Siegen in die Quali gestartet ist. Eine Niederlage zum Auftakt würde den Norwegern in der Gruppe I bereits ein komfortables Polster bescheren.

Spalletti kämpft mit Verletzungen und Absagen

Die Vorbereitung der italienischen Nationalmannschaft wurde durch mehrere Ausfälle erschwert. AC Florenz Star-Stürmer Moise Kean, der in der vergangenen Serie-A-Saison 19 Tore erzielte, musste aufgrund einer Oberschenkelverletzung absagen. Die in der Defensive eigentlich mehr als gut genug ausgestatteten Italiener müssen für das Auftaktspiel bis auf die letzten Reserven zurückgreifen. Arsenal-Star Riccardo Calafiori (23) und der frisch gekürte Napoli-Meister Alessandro Buongiorno (26) fehlen verletzungsbedingt. Zu all dem Pech zog sich AC-Milan-Verteidiger Matteo Gabbia (25) im Training eine Wadenverletzung zu und wurde durch Daniele Rugani (Juventus/Leihe Ajax, 30) ersetzt, der zuletzt 2018 für die Nationalmannschaft einberufen wurde.

Acerbi Aufreger

Zusätzlich krachte es noch, als Inter-Mailand-Abwehrchef Francesco Acerbi (37) auf die Nominierung für das Nationalteam pfeifte. Der Verteidiger fühlte sich von Spalletti nicht respektiert, weil dieser ihn seit fast 2 Jahren nicht mehr berücksichtigt hat und erklärte in einem Statement über Social Media: "Ich bleibe nicht dort, wo ich nicht mehr erwünscht bin."

Norwegen mit Rückenwind

Norwegen hingegen geht mit viel Selbstvertrauen in das Spiel. Angeführt von Manchester-City-Superstar Erling Haaland (24) und Arsenal-Mittelfeldzauberer Martin Ødegaard (26) hat das Team von Trainer Ståle Solbakken (57) die ersten beiden Quali-Spiele gegen die Republik Moldau (5:0) und Israel (4:2) klar gewonnen. Ein weiterer Sieg gegen Italien würde die Wikinger in eine komfortable Position in der Gruppe I bringen sowie dem Traum der ersten Endrunden-Teilnahme überhaupt.

Für Italien ist ein Sieg in Oslo nahezu Pflicht, damit man nicht in Bedrohung kommt, die dritte WM-Teilnahme zu verpassen. Spalletti betonte: "Es steht alles auf dem Spiel. Die Spieler und ich sind uns dessen voll bewusst."

