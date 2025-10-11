Haaland verschießt 2 Elfer - und legt Triplepack nach

Norwegen ist auf dem Weg zur ersten Fußball-Weltmeisterschafts-Teilnahme seit 1998 weiter unangefochten.

Superstar Erling Haaland und Co. ließen Israel am Samstag beim 5:0 in Oslo nicht den Funken einer Chance und gewannen damit auch ihr sechstes Spiel in der Qualifikations-Gruppe I. Haaland vergab zwar zwei Elfmeter, hält nach einem Triplepack aber schon bei zwölf Toren in der laufenden Quali. Vor der Partie hatte es eine propalästinensische Demonstration in Oslo gegeben.

Das Spiel begann kurios. Haaland scheiterte mit einem Strafstoß an Daniel Peretz. Da sich dieser zu früh von der Linie nach vorne bewegt hatte, gab es eine Wiederholung. Der Stürmer schoss diesmal in die andere Ecke, der Schlussmann des Hamburger SV erriet diese aber neuerlich und parierte den Schuss (6.). Sonst stand Peretz auf verlorenem Posten. Gleich zweimal musste er sich bei Eigentoren von Anan Khalaili (18.) und Idan Nachmias (28.) geschlagen geben. Letzterer war von seinem Tormann angeschossen worden, krachte dann noch gegen die Stange und musste verletzt ausgetauscht werden.

51 Tore in 46 Länderspielen

Dazwischen hatte Haaland erstmals getroffen (27.). Nach der Pause köpfelte der Angreifer von Manchester City zweimal (63., 72.) nach mustergültigen Flanken von Antonio Nusa ein. Der 25-jährige Ex-Salzburger hält nach 46 Länderspielen bereits bei 51 Treffern. Der Vorsprung auf Verfolger Italien konnte vorerst auf neun Punkte ausgebaut werden. Die "Squadra Azzurra" hat aber zwei Partien weniger gespielt und trifft am Samstag noch auswärts auf Estland.

Bei der Demonstration hatten sich Hunderte Menschen in der Innenstadt getroffen und zogen von dort zum Ullevaal-Stadion, um dort ihren Unmut kundzutun. In der Arena waren bei der israelischen Hymne und auch danach Pfiffe zu hören. Das Länderspiel sorgte seit Wochen für Diskussionen. Die Präsidentin des norwegischen Verbands, Lise Klaveness, hatte sich vor der Einigung auf wichtige Teile des von den USA vorgestellten Friedensplans wegen des Vorgehens der israelischen Armee im Gazastreifen für einen Ausschluss Israels ausgesprochen. Das hatte beim israelischen Verband scharfe Kritik hervorgerufen.

In der Gruppe F feierte Ungarn mit einem 1:0 gegen Armenien den ersten Erfolg.