Kabinenparty
© Screenshot

WM-Helden

Kabinen-Party: So wild feierten die ÖFB-Stars

19.11.25, 09:04
Teilen

Alaba und Co. ließen es so richtig krachen.

Die Kabinenparty hatte es in sich. Das WM-Ticket feierten Österreichs Fußball-Nationalspieler am Mittwoch in Wien bis in die frühen Morgenstunden gemeinsam. Kapitän David Alaba versicherte seinen Kollegen nach dem entscheidenden 1:1 gegen Bosnien noch in der Kabine, dass für alles gesorgt sei.

Alaba und Co. feierten in der Kabine ausgelassen zu Austropop-Klassikern wie „I Am From Austria“ und „Strada del Sole“.


Schon kurz nach Schlusspfiff wurde die Quali ausgelassen gefeiert. Zu „Take Me Home, Country Roads“ oder „Surfin‘ USA“ wurden die Stars auf der Ehrenrunde gefeiert.

Team WM
© GEPA

Die WM-Helden präsentierten dabei ein Transparent mit der Aufschrift „WM 2026 - Das Crazy Oida“. Dazu trugen Arnautovic und Co. T-Shirts mit dem Slogan „Excited About Playing United“.

