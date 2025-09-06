Knapper Sieg! Österreich bezwingt Zypern 1:0 durch Sabitzer-Elfer

Das ÖFB-Team holt in Linz einen glanzlosen, aber wichtigen 1:0-Erfolg über Zypern. Sabitzer traf per VAR-Elfer, zuvor hatten die Gäste mit Aluminium-Pech beinahe die Führung erzielt.

Österreichs Nationalteam feierte am Samstag in Linz einen hart erkämpften Sieg gegen Zypern. Vor 16.300 Fans in der ausverkauften Raiffeisen Arena traf Marcel Sabitzer in der 54. Minute vom Punkt, nachdem VAR-Schiedsrichter Jakob Kehlet auf Foul an Christoph Baumgartner entschieden hatte. Es war Sabitzers 22. Treffer im Nationaltrikot.

Rangnick vertraute im Tor auf Alexander Schlager und brachte Marko Arnautovic von Beginn an. Der Rekordspieler blieb unauffällig, während Gregoritsch zunächst auf der Bank saß. In der Abwehr kehrten David Alaba und Xaver Schlager nach Verletzungen zurück, Konrad Laimer bestritt sein 50. Länderspiel erstmals als Rechtsverteidiger.

Riesenglück vor der Pause

Die Zyprer sorgten früh für Gefahr: Loizos Loizou prüfte Schlager, später verhinderte zweimal Aluminium eine Führung durch Ioannis Pittas. Erst klatschte sein Schuss an die Stange, sprang via Schlager zurück ans Metall. Den Nachschuss entschärfte der ÖFB-Goalie (23.). Österreich fand in der Offensive kaum Lösungen, einzig Laimer vergab eine gute Chance (26.).

VAR kam ÖFB-Team zu Hilfe

Zur Pause wechselte Rangnick doppelt. Der Durchbruch gelang schließlich durch den strittigen Elfmeterpfiff nach VAR-Eingriff. Sabitzer verwandelte sicher und stellte auf 1:0. Danach rettete Gregoritsch bei einem Kopfball von Shelis auf der Linie, Schlager hielt gegen Pittas (60., 69.).

Kurioses Loch im Rasen

In der Schlussphase kam es zu einer ungewöhnlichen Unterbrechung. Schlager entdeckte ein etwa 20 Zentimeter tiefes Loch vor seinem Tor. Mit Erde und Füllmaterial wurde der Schaden behoben, nach sieben Minuten ging es weiter. Österreich brachte den knappen Vorsprung ins Ziel und feierte den dritten Sieg im dritten Spiel.

Die Tabelle

Nun wartet am Dienstag das Auswärtsspiel in Zenica gegen Spitzenreiter Bosnien. Mit einem Sieg könnte das ÖFB-Team die Tabellenführung in Gruppe H übernehmen.