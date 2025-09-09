Kurios: Deshalb fuhr Rangnick mit dem Fahrrad über den Platz

They see me rollin‘...! Vor dem WM-Quali-Hit gegen Bosnien sorgte ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick für Aufsehen – und das buchstäblich auf zwei Rädern.

Im Teamcamp in Windischgarsten war der Deutsche zuletzt noch bequem mit dem Golfcart unterwegs, beim Gastspiel in Zenica griff der 66-Jährige plötzlich zum Fahrrad. Richtig gelesen: Mit dem Drahtesel drehte Rangnick vor Anpfiff eine flotte Runde über den Rasen.

»Es geht bergauf«

Der Grund für die kuriose Einlage war weniger Show als pure Notwendigkeit: ORF-Moderator Rainer Pariasek wartete bereits zum obligatorischen Vorab-Interview. Um seinen noch angeschlagenen Fuß zu schonen, trat Rangnick lieber in die Pedale, anstatt den längeren Weg zu Fuß zurückzulegen. „Der Weg von der Kabine hierher wäre etwas weit gewesen“, erklärte er lachend.

Im Sommer hatte sich Rangnick einer Sprunggelenks-OP unterzogen, wegen einer Entzündung folgte kürzlich ein weiterer Eingriff. „Es könnte besser sein. Aber ich mache kleine Schritte – es geht bergauf“, so der Coach.