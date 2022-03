Laser-Eklat bei WM-Quali in Afrika

Beim WM-Qualifikationsspiel zwischen Senegal und Ägypten sorgen senegalesische Fans für einen Laser-Eklat.

Die Fußball-Nationalmannschaft des Senegal hat sich doch noch das Ticket für die WM Ende des Jahres in Katar gesichert. Der Afrika-Cup-Champion rettete sich am Dienstag gegen Ägypten in Dakar nach der 0:1-Hinspiel-Niederlage mit einem 1:0 nach 90 Minuten und der Verlängerung ins Elfmeterschießen und behielt dort mit 3:1 die Oberhand. Ex-Salzburg-Star Sadio Mane und Co. durften damit wie auch schon im Afrika-Cup-Finale im direkten Duell jubeln.

Schon damals war die Partie zum großen Duell von Mane mit seinem ägyptischen Liverpool-Kollegen Mohamed Salah hochstilisiert worden.

Den Zuschauern fielen aber nicht unbedingt die Aktionen beider Stars auf, sondern die harten Laser-Attacken auf die Spieler von Ägypten. Sichtlich beeinträchtigt schoss Salah in der entscheidenden Phase seinen Elfmeter sogar auf die Tribüne. Ein wahres Skandalspiel!

Auf Twitter kursieren einige Videos und GIFs von dem "Laser-Match", vor allem Salah bekommt die nervigen Lichter im Gesicht zu spüren.

Senegal football fans need to be removed from the stadium immediately for pointing lasers on Egyptian football players! #EgyptSenegal #WCQ2022 pic.twitter.com/1DYqRhHf66 — ???????????????????? ???????????? (@MissSarahDan) March 29, 2022

If the Senegal vs Egypt World Cup Qualifier match was being played at night, this is what it would look like with all the damn laser pointers coming from the crowd. pic.twitter.com/07tdmEqRD8 — Steve ???????????????????????????????? (@Trap_33) March 29, 2022

Senegal fans just relentless with the laser pointers, man pic.twitter.com/5RoZpd8P1z — Henry Bushnell (@HenryBushnell) March 29, 2022

Fans in Senegal need to stop using laser light to distract the #Egyptian players. It’s a Health & Safety hazard. @FIFAcom @FIFAWorldCup #SenegalEgypt pic.twitter.com/8YVWDVGWfo — M Ali | (@ElCapo_Eth) March 29, 2022

Senegal's finishing their last 3 games against Egypt pic.twitter.com/XcGV6AawnH — Alexandre Gangué-Ruzic (@AlexGangueRuzic) March 29, 2022

Ghana bei WM dabei

Der Senegal ist zum dritten Mal bei einer WM dabei. Bereits zum vierten Mal darf Ghana eine Rolle spielen. Den "Black Stars" reichte am Dienstag ein 1:1-Remis in Abuja gegen Gastgeber Nigeria, um nach der Nullnummer im Hinspiel aufgrund der Auswärtstorregel die Oberhand zu behalten. Thomas Partey (10.) profitierte beim frühen Führungstor der Gäste von einem Tormannfehler, Nigerias Ausgleich von William Troost-Ekong (22./Elfmeter) war am Ende zu wenig. Zwischen Algerien und Kamerun (Hinspiel: 1:0), Marokko und dem Kongo (1:1) sowie Tunesien und Mali (1:0) wurden in der Folge noch die drei verbleibenden afrikanischen WM-Tickets vergeben. Am Freitag werden die Vorrundengruppen für die Endrunde ausgelost, die am 21. November in Katar beginnt.