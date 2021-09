Messi meldet sich für WM-Quali bereit

Lionel Messi wird Argentiniens Fußball-Nationalmannschaft trotz wenig Spielpraxis in der WM-Qualifikation zur Verfügung stehen.

Wie Teamchef Lionel Scaloni am Mittwoch bestätigte, sei der Starstürmer von Paris Saint-Germain für die Partien gegen Venezuela am Donnerstag (Ortszeit) und auch im darauffolgenden Schlager gegen Brasilien (5. September) sowie gegen Bolivien (9. September) fix eingeplant. Messi hat seit seinem Wechsel von Barcelona zu PSG erst 24 Minuten gespielt.

Sein letzter Einsatz von Beginn an war im Finale der Copa America am 10. Juli, als Argentinien gegen Brasilien den Titel holte. Die "Albiceleste" liegt in der südamerikanischen Qualifikation auf dem Weg zur WM 2022 in Katar derzeit auf Rang zwei hinter Brasilien. Die ersten vier Teams sind fix dabei.