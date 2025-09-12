Alles zu oe24VIP
Serghei Clescenco
© Getty

Rekord-Niederlage:

Moldau-Coach Clescenco geht nach 1:11-Debakel

12.09.25, 10:02
Serghei Clescenco ist als Teamchef der moldauischen Fußballnationalmannschaft zurückgetreten. Der 53-Jährige zog Konsequenzen aus der 1:11-Rekordniederlage gegen Norwegen in der WM-Qualifikation.

Serghei Clescenco hat sein Amt als Teamchef der moldauischen Fußballnationalmannschaft niedergelegt. Der 53-Jährige reagierte damit auf die historische 1:11-Niederlage gegen Norwegen in der WM-Qualifikation vom vergangenen Dienstag.

Die Niederlage markierte das Ende

Clescenco hatte die Nationalmannschaft der Republik Moldau seit dem Jahr 2021 betreut. Die deutliche Heimniederlage stellt die höchste Niederlage in der Geschichte des moldauischen Fußballs dar und führte zum sofortigen Rücktritt des langjährigen Trainers.

