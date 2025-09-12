Moldau-Coach Clescenco geht nach 1:11-Debakel

Serghei Clescenco ist als Teamchef der moldauischen Fußballnationalmannschaft zurückgetreten. Der 53-Jährige zog Konsequenzen aus der 1:11-Rekordniederlage gegen Norwegen in der WM-Qualifikation.

Clescenco hatte die Nationalmannschaft der Republik Moldau seit dem Jahr 2021 betreut. Die deutliche Heimniederlage stellt die höchste Niederlage in der Geschichte des moldauischen Fußballs dar und führte zum sofortigen Rücktritt des langjährigen Trainers.