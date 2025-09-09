Norwegen zerlegt Moldau 11:1 – Fünf Tore von Haaland, vier von Aasgaard

Norwegen schießt Moldau 11:1 ab – Haaland mit fünf Toren, Aasgaard mit vier. England bleibt mit 5:0 in Serbien ungeschlagen, Portugal und Frankreich mühen sich zu Siegen.

England und Norwegen marschieren in der WM-Qualifikation weiter souverän. In Belgrad siegte die Mannschaft von Thomas Tuchel klar mit 5:0 gegen Serbien. Harry Kane (33.) eröffnete per Kopf nach einer Ecke, Noni Madueke (35.) legte nach. Nach der Pause sorgten Ezri Konsa (52.), Marc Guehi (75.) und Marcus Rashford (90./Elfmeter) für den Endstand. Die Engländer führen ihre Gruppe mit 15 Punkten und 13:0 Toren an, Albanien liegt nach dem 1:0 gegen Lettland auf Rang zwei.

Gala von Haaland und Aasgaard

In Oslo erlebten die Fans ein Torfestival. Norwegen zerlegte Moldau mit 11:1. Felix Myhre traf früh (6.), dann folgte ein Hattrick von Erling Haaland (11., 36., 43.). Martin Ödegaard erhöhte kurz vor der Pause (45.+1), Haaland legte nach Wiederanpfiff seinen vierten Treffer nach (52.). Thelo Aasgaard, nach einer Stunde eingewechselt, machte in 15 Minuten drei Tore (67., 76., 79./Elfer). Haaland markierte anschließend seinen fünften Treffer (83.), ehe Aasgaard den Schlusspunkt setzte (91.). Der Dortmunder hält nach 45 Länderspielen bereits bei 48 Toren.

Frankreich und Portugal mit Mühe

Die Franzosen mussten gegen Island einem Rückstand hinterherlaufen. Nach Olises Fehlpass traf Andri Gudjohnsen (22.) für die Gäste. Kylian Mbappé glich per Elfmeter aus (45.), Bradley Barcola drehte das Spiel (62.). Nach Rot für Aurélien Tchouameni (69.) verteidigte Frankreich das 2:1 in Unterzahl. Portugal gewann in Budapest 3:2 gegen Ungarn. Barnabas Varga traf doppelt (21., 84.), doch Bernardo Silva (36.), Cristiano Ronaldo mit einem Handelfmeter (58.) sowie Joao Cancelo (86.) sicherten den Erfolg. Armenien schlug Irland 2:1.