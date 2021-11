Oranje gegen Norwegen in der Pflicht

Die Niederlande dürfen sich am Dienstag (20.45 Uhr) keinen erneuten Patzer erlauben.

Kapitän Virgil van Dijk sah einen "skandalösen" Auftritt, für Memphis Depay war es "superdumm": Beim 2:2 in Montenegro verspielte Holland am Samstag einen 2:0-Polster und damit das bereits sicher geglaubte WM-Ticket. Die Oranje sorgten damit unfreiwillig für Hochspannung in Gruppe G, wo es am Dienstag (ab 20:45 Uhr im Sport24-LIVE-Ticker) zum Showdown kommt. Die Niederländer haben den Aufstieg dabei als Gruppenleader noch immer selbst in der Hand. Schon ein Remis gegen Norwegen würde reichen. Darauf zu spekulieren könnte aber nach hinten losgehen.

Bei einer Heimniederlage droht nämlich sogar das totale Aus! Denn: Auch die Türkei hat wie Norwegen nur zwei Punkte Rückstand und trifft im Parallelspiel auf Montenegro. Sollten die Niederländer verlieren und die Türkei gewinnen, würden Van Dijk & Co. noch auf Platz 3 abrutschen und sogar das Playoff verpassen. Das wäre erst richtig skandalös ...