Quali-Horror: DFB kämpft mit Mentalitätsproblem

Nach dem 0:2 beim WM-Quali-Auftakt gegen die Slowakei schrillen beim DFB-Team die Alarmglocken. Am Sonntag (20.45 Uhr, live RTL) gegen Nordirland darf man sich ein solches Debakel nicht erlauben.

„Unser Fahrplan zum WM-Titel“, zierte das Cover der Freitags-Ausgabe der deutschen „Bild“. Niemand konnte erahnen, dass während diese Zeilen in Druck gingen, die deutsche Nationalmannschaft einen derart desaströsen WM-Quali-Auftakt hinlegen würde. Das 0:2-Debakel gegen die Slowakei bedeutete für die Deutschen einen Realitätscheck – immerhin sprach man zuvor noch vom Quali-Gruppensieg und vom goldenen Ziel, dem WM-Titel 2026. Die Umstände scheinen nun aber anders. Denn: Allein die Teilnahme am Großturnier in den USA, Mexiko und Kanada scheint Deutschland doch nicht so sicher, wie zunächst angenommen.

Was die Truppe von Bundestrainer Julian Nagelsmann Donnerstagabend erlebte, sollte es noch nie zuvor in der 117-jährigen Historie des DFB-Teams geben: eine Niederlage in einer WM-Quali-Partie. Doch nicht nur der negative Eintrag ins Geschichtsbuch gibt Anlass zur Sorge. Auch die Tatsache, dass Florian Wirtz und Co. bereits die dritte Pleite in Folge kassierten, lässt den Traum vom WM-Coup im kommenden Jahr immer weiter in die Ferne rücken.

Kimmich: »War auch zuletzt das Problem«

Coach Nagelsmann und Kapitän Joshua Kimmich sehen momentan ein Mentalitätsproblem innerhalb der Mannschaft. So erklärte Nagelsmann: „Ich kann dieses ewige ‘Qualität, Qualität‘ nicht mehr hören. Wir müssen emotional Fußball spielen! In jedem Spiel! Wir können es nicht immer predigen, dass wir alles reinwerfen.“ Kapitän Joshua Kimmich weiß: „Es ist eine Einstellungssache und das war schon in den letzten Spielen das Problem.“

Eine Chance auf Wiedergutmachung erhalten unsere Nachbarn bereits am Sonntag (ab 20.45 Uhr im Sport24-Liveticker). Da steht in Köln die zweite Quali-Herausforderung gegen Nordirland an. Und noch ist der Gruppensieg ja nicht verloren...