Toni Polster: "Wünsche Marko 50 Tore!"

Nach seinem launigen ORF-Interview anlässlich des Rekordsieges gegen San Marino ("Das war keine ernstzunehmende Nationalmannschaft, das waren ja lauter Pizzabäcker") legte Ex-Rekordtorschütze Toni Polster (61) im oe24-Interview nach.

oe24: Toni, warum waren Sie am Donnerstag nicht im Happel-Stadion?

TONI POLSTER: Da geh ich seit drei Jahren nicht mehr hin. Weil wir nur mehr eine Karte pro Match bekommen. Birgit (Polsters Ehefrau, d. Red.) wollte mitkommen, und ich wollte ihr eine Karte kaufen. Da hat sie gesagt: 'Hast du einen Vogel? Du bist Rekordtorschütze, du kaufst doch keine Karte!' Aber dem Herzerl (Andi Herzog, d. Red.), dem Schneck (Prohaska) und allen, die sich 20 Jahre lang für den ÖFB den A.... aufgerissen haben, geht's genauso. Also hatten wir ein Public Viewing am Viktoria-Platz. Ich bin ja ein Fan von Österreich.

oe24: Und von Marko Arnautovic?

POSTER: Auch von ihm. Ich gratuliere ihm ehrlich zum Rekord. Wobei auch Sie sicher wissen, dass Marko viel mehr Länderspiele als ich hatte. Mein Tor-Schnitt ist schon viel besser.

oe24: Außerdem meinten Sie, zu Ihrer Zeit hätte es derart schwache Gegner wie San Marino nicht gegeben ...

POLSTER: Sie werden es nicht glauben, wie viele Leute sich auf Instagram und Facebook aufregen, weil ich die armen Gegner der Österreicher so beleidigt haben soll. Dabei ist das die Wahrheit. Die waren wirklich grottenschlecht.

oe24: Trotzdem hat Arnautovic erst in der Schlussphase die beiden Rekord-Tore 44 und 45 geschossen.

POLSTER: Auch wenn's am Donnerstag nicht geklappt hätte: Marko wird noch genügend Gelegenheiten bekommen. Nach den drei letzten Gruppenspielen steht eine WM vor der Tür inklusive Vorbereitung. Und wenn ich sehe, dass es Ägypten nach einem 3:0-Sieg gegen Dschibuti zur WM geschafft hat, dann bin ich überzeugt davon, dass bei so vielen Endrunden-Teilnehmern auch dort ein einziger Spieler auf zehn oder zwölf Tore kommen kann.

oe24: Also wird Arnautovic auch Ihre 47 Tore, die Sie ja sogar vor Gericht erfolglos für sich reklamiert haben, überbieten.

POLSTER: Dann soll es so sein. Meine Klage hatte ja nichts mit Marko zu tun, viel mehr ärgert mich, dass man meine drei Tore, die ich ja tatsächlich geschossen habe, nicht anerkennen will.

"Finde es noch immer eine Frechheit, dass man mir meine drei Tore nicht gibt"

oe24: Mit Ihrer Klage gegen den ÖFB haben Sie vermutlich mehr Aufmerksamkeit erzielt, als wenn man ihnen die drei Tore zugesprochen hätte ...

POLSTER: Das war auch mein Ziel. Weil es eine Frechheit ist, dass ich sie nicht bekommen hab. Das finde ich noch immer.

oe24: Auf viele Tore wird es Arnautovic bis zu seinem Karriereende bringen?

POLSTER: Auch wenn jetzt wieder schwierigere Gegner kommen: Ich drücke ihm die Daumen, dass noch ein paar dazu kommen. Ich würde ihm 50 Tore wünschen!

oe24: Marko hat sich bei Ihnen für die Tor-Diskussion bedankt, er würde auch gerne gemeinsam einen trinken gehen ...

POLSTER: Jederzeit gerne. Es wird sich hoffentlich bald ergeben.

Toni Polster (61) ist mit 44 Toren für die Nationalmannschaft Österreichs zweiterfolgreichster Torschütze nach Marko Arnautovic (36/45 Tore). Polsters Tore gegen Liechtenstein (1) und Tunesien (2) werden vom ÖFB nicht geführt, da es sich nur um "inoffizielle" Länderspiele handelte.