WM-Aus für Serbien! 0:2 in Wembley beendet Traum

Serbien hat mit einer 0:2-Niederlage gegen die bereits qualifizierten Engländer in Wembley das WM-Rennen verloren. Bukayo Saka (28.) und Eberechi Eze (90.) trafen für die Hausherren.

Albanien nutzt Chance

Während Serbien keine Chance mehr auf Platz zwei hat, sicherte sich Albanien mit einem 1:0 in Andorra den Play-off-Platz. Die Albaner zeigten sich in der entscheidenden Phase effektiv.

Englands souveräner Gruppensieg

England hatte sich bereits vor dem Spiel als erste europäische Nation für die WM 2026 qualifiziert. Die Three Lions setzten ihre starke Leistung in der Qualifikation fort.

Serbiens enttäuschende Kampagne

Für Serbien endet die Qualifikation enttäuschend. Das Team um Salzburg-Legionär Aleksa Terzic verpasste den Anschluss an die Spitzenteams der Gruppe C.