Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sportdaten
ÖFB CUP 2. Liga Bundesliga Europa League Conference League Champions League EM-Qualifikation WM-Qualifikation Nations League
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sportdaten:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Fußball
  4. Länderspiele
  5. WM-Qualifikation
serbien
© getty

Albanien im Play-off

WM-Aus für Serbien! 0:2 in Wembley beendet Traum

13.11.25, 23:17
Teilen

Serbien hat mit einer 0:2-Niederlage in Wembley das WM-Rennen verloren. Albanien sicherte sich mit einem 1:0 in Andorra den Play-off-Platz in Gruppe C.

Serbien hat mit einer 0:2-Niederlage gegen die bereits qualifizierten Engländer in Wembley das WM-Rennen verloren. Bukayo Saka (28.) und Eberechi Eze (90.) trafen für die Hausherren.

Albanien nutzt Chance

Während Serbien keine Chance mehr auf Platz zwei hat, sicherte sich Albanien mit einem 1:0 in Andorra den Play-off-Platz. Die Albaner zeigten sich in der entscheidenden Phase effektiv.

Englands souveräner Gruppensieg

England hatte sich bereits vor dem Spiel als erste europäische Nation für die WM 2026 qualifiziert. Die Three Lions setzten ihre starke Leistung in der Qualifikation fort.

Serbiens enttäuschende Kampagne

Für Serbien endet die Qualifikation enttäuschend. Das Team um Salzburg-Legionär Aleksa Terzic verpasste den Anschluss an die Spitzenteams der Gruppe C.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden