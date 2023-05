ManCity kann am Weg zum Triple ersten Titel fixieren

Auf dem Weg zum angestrebten Triple liegt der erste Pokal für Manchester City abholbereit. Das Team von Pep Guardiola wäre mit einem Heimsieg am Sonntag vorzeitig englischer Meister. Sollte Arsenal am Samstag bei Nottingham verlieren, wäre die Titelverteidigung schon einen Tag vorher fixiert.

Angesichts eines Vorsprungs von nach Verlustpunkten gerechnet sieben Zählern scheint Citys neunte Meisterschaft, die siebente seit der Scheich-Übernahme und die fünfte in den jüngsten sechs Saisonen, nur noch Formsache zu sein. Die Serie wurde lediglich durch Liverpool 2020 durchbrochen.

Nicht nur die Tabellenkonstellation, auch die Formkurve spricht klar für die "Citizens". Die 4:0-Gala im Semifinal-Rückspiel der Champions League am Mittwoch gegen Real Madrid war die 23. Bewerbspartie in Folge ohne Niederlage. In der Premier League hat ManCity in den jüngsten elf Matches ausnahmslos Dreier eingefahren. Im Gegensatz dazu liegt Chelsea nur auf Platz elf, in den vergangenen acht Liga-Partien reichte es gerade einmal zu einem Sieg.

Historischer Coup für ManCity

Während sich für die Londoner eine verkorkste Saison dem Ende zuneigt, greift ManCity nach einem historischen Triumph. Erling Haaland und Co. stehen auch im FA-Cup-Finale am 3. Juni gegen Manchester United und im Champions-League-Endspiel am 10. Juni gegen Inter Mailand. Sollten neben der Meisterschaft auch diese beiden Bewerbe gewonnen werden, wäre das Triple perfekt, das bisher in England nur ManUnited 1999 gelungen ist.

Guardiola stellte klar, dass für ihn die Meisterschaft über allen anderen möglichen Titeln steht. "Die Premier League ist der wichtigste Bewerb, weil er über zehn, elf Monate läuft." Sollte es von Nottingham keine Schützenhilfe geben, wäre der Katalane nicht betrübt. "Ich würde es besser finden, wenn wir gewinnen müssen, um Meister zu sein. In unserem Stadion mit unseren Fans zu feiern, wäre das Beste."