Messi auch von US-Magazin "Time" zu Sportler des Jahres gekürt

Mit seinem Wechsel zu Inter Miami wurde Lionel Messi auch in den USA zur ganz großen Nummer. Das berühmte "Time"-Magazin kürte den Weltfußballer zum Sportler des Jahres. Zudem könnte den Argentinier auch ein sportliches Weihnachtsgeschenk erwarten.

Vor einem Jahr hatte Messi mit Argentinien den WM-Titel erobert. Im darauffolgenden Sommer folgte der Wechsel von Paris Saint Germain in die Major League Soccer (MLS) zu Inter Miami, wo er eine Euphorie auslöste, die selbst die Beckham-Mania (2007-2012 bei LA Galaxy) verblassen ließ .

"Messi hat geschafft, was einst unmöglich schien - die USA in ein Fußball-Land zu verwandeln", schreibt "Time". Celebreties wie LeBron James oder Kim Kardashian wurden zu Messi-Fans. Inter-Miami-Co-Besitzer David Beckham war nach dem ersten Messi-Auftritt inklusive Tor beim 2:1-Sieg gegen den mexikanischen Klub Cruz Azul am 22. Juli derart geflasht, dass er zu seiner Ehefrau Victoria meinte: "Ich bin nicht einmal sicher, ob ich unser Auto heimfahren kann."

Luis Suarez nach Miami? US-Medien spekulieren mit Wiedervereinigung der Stürmerstars

Damit sich der 36-jährige Messi noch wohler in Miami fühlt, will Beckham Uru-Superstar Luis Suarez (36) vom brasilianischen Erstligisten Gremo Proto Alegre holen. Das berichtet der stets gut informierte "Miami Herald". Damit hätte Messi einen weiteren früheren Barca-Kumpel an seiner Seite - neben Busquets und Jordi Alba. Wenn das kein perfektes Weihnachtsgeschenk für den achtfachen Weltfußballer wäre!