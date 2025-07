Barca kündigt Messi-Hammer an: "Es wird auf jeden Fall passieren“

Katalanen bestätigen: „Es wird auf jeden Fall passieren“

In 778 Pflichtspielen erzielt Lionel Messi unglaubliche 672 Tore für seinen FC Barcelona, ehe der Argentinier die Katalanen aus finanziellen Gründen 2021 verlassen musste. Über eine Rückkehr wurde seither immer wieder spekuliert, nun will man den besten Spieler der Vereinshistorie auf andere Art und Weise ehren.

Vizepräsidentin Elena Fort kündigte in einem Interview mit „La Vanguardia“ nun einen großen Tribut im neuen Camp Nou an. „Es wird auf jeden Fall passieren, denn er ist der beste Spieler der Vereinsgeschichte“, so Fort.

Messi musste 2021 seinen Abschied verkünden © Getty

Der FC Barcelona will am 10. August zum Freundschaftsspiel um die Joan-Gamper-Trophäe ins Camp Nou zurückkehren, ganz fertig wird das Stadion aber erst im Sommer 2026 sein.

© Getty

Spätestens dann soll Messi offiziell und würdig verabschiedet werden. Ob dies in Form eines Spiels stattfindet, ist noch unklar.