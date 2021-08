Steht Messi schon vor Paris-Debüt?

Schon am Wochenende könnte das Warten auf Lionel Messis ersten Auftritt für Paris Saint-Germain ein Ende haben.

Fußball-Superstar Lionel Messi könnte am Freitag im Auswärtsspiel der Ligue 1 in Brest erstmals für seinen neuen Club Paris Saint-Germain auflaufen. Trainer Mauricio Pochettino sagte am Donnerstag auf einer Pressekonferenz: "Wir haben den Kader noch nicht festgelegt und werden abwägen, ob Messi dabei sein kann." Der sechsmalige Weltfußballer war im Rahmen des 4:2-Erfolgs gegen Straßburg am Samstag vorgestellt worden, bestritt aber noch kein Spiel für seinen neuen Arbeitgeber.



"Es herrscht eine gute Atmosphäre in der Mannschaft und er hat sich gut und schnell eingelebt", erzählte der argentinische Trainer über seinen Landsmann. Da Messi nach dem Gewinn der Copa America mit Argentinien im Urlaub weilte, hatte der 34-Jährige vor seinem Trainingsstart in Paris einen Monat nicht trainiert. Der sechsmalige Weltfußballer hatte den FC Barcelona nach 17 Jahren Anfang des Monats ablösefrei gen PSG verlassen, weil der finanziell schwer angeschlagene Spitzenclub sich Messis Gehalt nicht mehr leisten konnte.

Pochettino will Mbappé halten

Zudem äußerte sich Pochettino zu den anhaltenden Transfergerüchten rund um Kylian Mbappe, der laut Medien als Transferziel von Real Madrid gilt. "Mbappe ist unser Spieler und ich möchte, dass er diese Saison hier bleibt", erklärte der PSG-Trainer, der zusätzlich auf den noch ein Jahr laufenden Vertrag verwies.



PSG gewann die ersten beiden Spiele in der Ligue 1 und steht mit sechs Punkten auf dem dritten Platz. Mit einem Sieg am Freitag würden die Hauptstädter zumindest vorübergehend die Tabellenführung übernehmen.