Auch Rangnick von Nagelsmann-Rauswurf überrascht

Auch ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick hat das Aus seines ehemaligen Leipzig-Nachfolgers Julian Nagelsmann bei Bayern München nicht vorhergesehen.

"Das kam zum jetzigen Zeitpunkt auch nach den Aussagen der Führungscrew in den letzten Wochen schon überraschend", sagte der Deutsche am Freitagabend nach dem 4:1-Sieg Österreichs zum Auftakt der EM-Qualifikation in Linz gegen Aserbaidschan auf das Thema angesprochen.

Rangnick betonte, dass er die Freigabe, die sein Ex-Club RB Leipzig Nagelsmann 2021 erteilt habe, nicht verstanden hatte. Der hoffnungsvolle Jungtrainer war damals trotz eines bis 2023 laufenden Vertrages beim Ligarivalen für mehr als 25 Mio. Euro Ablöse nach München gewechselt. Auf die Gründe dafür, warum die Bayern-Führung nun die Reißleine gezogen hat, wollte Rangnick nicht eingehen. "Ich bin nicht nahe genug dran, um einschätzen zu können, was letztlich wirklich den Ausschlag dafür gegeben hat."