Diese Elf schickt Ralf Rangnick gegen Frankreich aufs Feld

Die Aufstellungen für das Nations-League-Spiel Österreich - Frankreich sind da.

Österreichs Fußball-Teamchef Ralf Rangnick setzt im Nations-League-Spiel in Saint-Denis gegen Frankreich auf Patrick Pentz im Tor. Ebenfalls in der ÖFB-Startformation stehen unter anderem Andreas Weimann, österreichischer Torschütze beim 1:1 im Hinspiel im Juni in Wien, und Karim Onisiwo. Frankreichs Offensive wird von Antoine Griezmann, Kylian Mbappe und Olivier Giroud gebildet.

Fußball-Nations-League, Liga A, Gruppe 1, 5. Runde:

Frankreich - Österreich

Saint-Denis, Stade de France, 20.45 Uhr, SR Ekberg/SWE

Aufstellungen:

Frankreich: Maignan - Koundé, Varane, Badiashile - Clauss, Tchouameni, Fofana, Mendy - Griezmann - Giroud, Mbappé

Österreich: Pentz - Trimmel, Lienhart, Alaba, Wöber - Sabitzer, X. Schlager, Seiwald, Weimann - Arnautovic, Onisiwo