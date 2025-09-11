FIFA revolutioniert den Länderspiel-Kalender

Ab dem kommenden Jahr wird vieles anders.

Mit zwei Siegen gegen Zypern und Bosnien hat das ÖFB-Team die aktuelle Länderspielpause perfekt abgeschlossen, ehe es dann bereits im Oktober gegen San Marino und Rumänien weitergeht.

Gleich zwei Länderspielpausen im September und Oktober gehören allerdings der Vergangenheit an, bereits im kommenden Jahr greift eine Reform, die die FIFA bereits 2023 beschlossen hat.

Vier Länderspiele am Stück

Ab 2026 gibt es nur noch eine lange Länderspielpause im September/Oktober. Im kommenden Jahr finden zwischen 23. September und 8. Oktober gleich vier Länderspiele statt. An den Abstellperioden im November und März ändert sich hingegen nichts.

Der Vorteil: Die nationalen Ligen müssen nicht bereits nach wenigen Spieltagen unterbrochen werden. Allerdings fällt die Pause ab kommendem Jahr länger aus. So müssen die Fans gleich drei Wochen auf das nächste Bundesliga-Spiel warten.