WM-Quali: Hammer-Gegner für ÖFB-Frauen
© gepa

2027 in Brasilien

WM-Quali: Hammer-Gegner für ÖFB-Frauen

04.11.25, 13:41
Österreichs Frauen treffen in der WM-Qualifikation auf Deutschland, Norwegen und Slowenien.

Mehr dazu in Kürze...

