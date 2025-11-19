Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sportdaten
ÖFB CUP 2. Liga Bundesliga Europa League Conference League Champions League EM-Qualifikation WM-Qualifikation Nations League
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sportdaten:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Fußball
  4. Nationalteam
Fußball-WM: So bekommen Sie ein Ticket für die Österreich-Spiele
© Gepa

Nächster Termin

Fußball-WM: So bekommen Sie ein Ticket für die Österreich-Spiele

19.11.25, 10:41
Teilen

Nach dem 1:1 gegen Bosnien ist in Österreich der WM-Hype endgültig ausgebrochen.  

Doch der Weg zu Tickets für die Endrunde 2026 bleibt schwierig: Die ersten beiden Verkaufsphasen sind bereits vorbei. In Phase eins (10.–19. September) wurden über eine Million Tickets an Fans aus 212 Ländern verkauft – trotz fehlender Fixstarter. Die starke Nachfrage führte sofort zu Preiserhöhungen. Die zweite Phase Ende Oktober war ebenso schnell vergriffen.

Konkrete Duelle

Die nächste Chance kommt erst nach der Auslosung am 5. Dezember in Washington. Dann können sich Fans erstmals für konkrete Duelle bewerben. Tickets für Mannschafts-Fanblöcke und Reservierungen für mögliche K.-o.-Spiele sollen später folgen. Auch die teilnehmenden Nationen dürften wieder eigene Kontingente erhalten, wie bei vergangenen Turnieren über den jeweiligen Fan Club.

Weiterverkaufsplattform & Visa

Der einzige offizielle Verkaufsweg bleibt FIFA.com/tickets, wo seit Anfang Oktober auch eine Weiterverkaufsplattform für berechtigte Kartenbesitzer verfügbar ist. Fans müssen sich also noch etwas gedulden – und dann schnell zuschlagen. Wichtig: Auch ein Visum muss für die USA beantragt werden. "Wenn Sie ein Ticket für die WM haben, können Sie bevorzugt einen Termin kriegen, um ihr Visum zu bekommen", erklärte zuletzt FIFA-Präsident Gianni Infantino.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden