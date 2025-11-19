Fußball-WM: So bekommen Sie ein Ticket für die Österreich-Spiele

Nach dem 1:1 gegen Bosnien ist in Österreich der WM-Hype endgültig ausgebrochen.

Doch der Weg zu Tickets für die Endrunde 2026 bleibt schwierig: Die ersten beiden Verkaufsphasen sind bereits vorbei. In Phase eins (10.–19. September) wurden über eine Million Tickets an Fans aus 212 Ländern verkauft – trotz fehlender Fixstarter. Die starke Nachfrage führte sofort zu Preiserhöhungen. Die zweite Phase Ende Oktober war ebenso schnell vergriffen.

Konkrete Duelle

Die nächste Chance kommt erst nach der Auslosung am 5. Dezember in Washington. Dann können sich Fans erstmals für konkrete Duelle bewerben. Tickets für Mannschafts-Fanblöcke und Reservierungen für mögliche K.-o.-Spiele sollen später folgen. Auch die teilnehmenden Nationen dürften wieder eigene Kontingente erhalten, wie bei vergangenen Turnieren über den jeweiligen Fan Club.

Weiterverkaufsplattform & Visa

Der einzige offizielle Verkaufsweg bleibt FIFA.com/tickets, wo seit Anfang Oktober auch eine Weiterverkaufsplattform für berechtigte Kartenbesitzer verfügbar ist. Fans müssen sich also noch etwas gedulden – und dann schnell zuschlagen. Wichtig: Auch ein Visum muss für die USA beantragt werden. "Wenn Sie ein Ticket für die WM haben, können Sie bevorzugt einen Termin kriegen, um ihr Visum zu bekommen", erklärte zuletzt FIFA-Präsident Gianni Infantino.