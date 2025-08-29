Goldzahn, Flammenfrisur: David Alaba (33) schockt Fans vor Nationalteam-Rückkehr

Was für ein Auftritt! Real-Star sorgt kurz vor seiner Rückkehr ins ÖFB-Team für eine echte Stil-Sensation.

In einer neuen Adidas-Werbekampagne präsentiert sich der Real-Madrid-Star mit Gold-Zahn und einer spektakulären Flammen-Frisur – als Fashion-Ikone statt biederer Abwehrchef.

© Adidas

Die Fans reiben sich die Augen: Ist das wirklich der Kapitän der österreichischen Nationalmannschaft? Alaba, vierfacher Champions-League-Sieger und mit 22 Millionen Euro Jahresgehalt einer der Top-Verdiener bei den „Königlichen“, zeigt für die neue „Adidas-Superstar-Kollektion“ eine völlig neue Seite von sich. Der zweifache Familien-Vater ist bekennender Mode-Liebhaber, doch so extravagant haben wir DA27 noch nie gesehen.

© Adidas

Zum Glück wurde beim Shooting mit KI getrickst. Sowohl die Frisur als auch der Gold-Zahn sind fake. Sonst hätte sich Alaba im Team-Quartier in Windischgarsten wohl einige Sprüche von seinem Team-Kollegen Marko Arnautovic anhören können.

Erster ÖFB-Einsatz seit März

Zurück zum sportlichen: Nach einem zusätzlichen Meniskusriss fehlte Alaba zum Start der WM-Quali im ÖFB-Aufgebot von Ralf Rangnick. Sein letzter Einsatz: das bittere 0:1 gegen Serbien im Nations-League-Playoff im März 2025 in Wien. Jetzt ist Alaba aber wieder fit und brennt im wahrsten Sinne des Wortes auf sein Team-Comeback!