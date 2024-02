Haaland-Los für ÖFB-Team in Nations League

Hammer-Los für unser Nationalteam in der Nations League 2024. Die Rangnick-Truppe trifft in Gruppe B3 ab 5. September 2024 auf Norwegen mit Superstar Erling Haaland, Slowenien und Kasachstan.

Nach der EURO ist vor der Nations League. Im Herbst kämpft Österreich um die Rückkehr in die höchste Liga und bekommt es in Liga B/Gruppe 3 dabei mit keinem geringeren als Norwegens Superstar und Triple-Sieger mit Manchester City Erling Haaland zu tun. Zudem zog Glücksfee Alexander Kolarov Slowenien und Kasachstan.

„Unser Ziel ist natürlich, die Gruppe zu gewinnen und in die Liga A zurückzukehren“, gab Teamchef Ralf Rangnick vor der Auslosung in Paris die klare Richtung vor. Als Zweiter würde Rot-Weiß-Rot im März 2025 in einem Play-off in Hin- und Rückspiel gegen einen Dritten aus Liga A um einen Platz in der höchsten Spielklasse kämpfen. Dort war Österreich 2022 vertreten, allerdings stieg man in einer Gruppe mit Frankreich, Kroatien und Dänemark ab.

In Liga C absteigen würden die Österreicher, sollte man im Herbst auf dem letzten Platz landen. Bei Endrang drei steht ein Play-off gegen einen Zweiten aus Liga C um den Verbleib in Liga B auf dem Programm.

Es geht um die WM 2026

Im Fokus steht die Welmeisterschaft 2026. Denn die Nations League ist auch eine Hintertür für die Endrunde in den USA, Mexiko und Kanada. Ein ein Gruppensieg wäre auch das Ticket für die Play-offs, sollten David Alaba und Co. die WM-Quali auf regulärem Weg verpassen.

Europa hat für dieses Turnier 16 Startplätze. Zwölf davon gehen an die Sieger der zwölf Gruppen in der WM-Quali, die 2025 ausgespielt wird. Die zwölf Gruppenzweiten und die vier besten Nations-League-Teams, die in der WM-Quali nicht unter die Top zwei kamen, bestreiten im März 2026 Play-offs um die letzten vier Tickets. „Mit der Nations League beginnt nach der Europameisterschaft der Weg zur Weltmeisterschaft 2026“, betonte Rangnick.