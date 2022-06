× Happel-Loch: Ganze Welt lacht über uns

Mysteriöses Loch im Wiener Happel: So macht sich die Medien-Welt lustig.

Von Deutschland und die Schweiz, über Frankreich bis nach Spanien -ganz Fußball-Europa lacht über das mysteriöse Loch im Wiener Happel-Stadion. Die Sozialen Medien sind voll mit Memes, auch in der Medienwelt ist es DAS Thema Nummer 1. "Mysteriöses Loch", titelt die BILD. Die franzöische Tageszeitung La Voi x du Nord berichtet: "Seltsames Loch auf dem Rasen, wo Frankreich als nächstes spielt."

Loch im Rasen lässt Wogen hochgehen

Der Stromausfall, der den Ankick gegen Dänemark am Montag um eineinhalb Stunden verzögerte, wurde angesichts des riesigen Lochs im Rasen fast schon zur Nebensache. Unmittelbar nach dem Abpfiff hatte Andreas Skov Olsen eine durch Unwetter und Grundwasser-Anstieg entstandene Grube beim Mittelkreis entdeckt, sein halber Unterschenkel verschwand darin. "Verdammt gefährlich ", so der DänenStürmer. Teamkollege Pierre-Emile Höjbjerg wütete: "Was zum Teufel ist in diesem Amateur-Stadion los?"

Rasen-Spezialist mit Spezialgerät im Einsatz

Beim ÖFB schrillten die Alarmglocken. Die Situation ist schon peinlich genug, doch ein Super-GAU drohte. Das ausverkaufte Heimspiel gegen Frankreich am Freitag war in Gefahr!

Spezialisten rückten an. Das Loch wurde mit Erde aufgefüllt, der Boden mit einer Walze verdichtet. Mit deutschen Rasen-Experten und einem Spezialgerät ähnlich einem Röntgen wurde der Untergrund auf weitere Hohlräume untersucht. Man bestellte außerdem 1.000 Quadratmeter neuen Rollrasen, um mögliche weitere Löcher schnell stopfen zu können. Der Stadionrasen ist sicher, hieß es gestern Abend. In einem Meeting zwischen ÖFB, UEFA und der Wiener Sportstätten Betriebsgesellschaft wurden Stromversorgung und Spielfeld im Ernst-Happel-Stadion eingehend diskutiert.

Externe Experten erstellten ein Gutachten zum Zustand des Unterbaus des Rasens. Die UEFA gab darauf grünes Licht. Der Durchführung des Spieles gegen die Equipe Tricolore am Freitag steht nichts im Wege.