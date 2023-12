Horrorr-Los bei EM für unser Nationalteam

Die EURO-Auslosung in Hamburg hat für das ÖFB-Team ein Hammerlos ergeben. Neben Frankreich und der Niederlande könnte es zum Duell mit Rober Lewandowski und den Polen kommen, falls sich diese im Play-off durchsetzen.

Das österreichische Fußball-Nationalteam hat bei der EM 2024 in Deutschland eine enorm schwere Gruppe erwischt. Die Österreicher treffen auf Topfavorit Frankreich, die Niederlande und den Play-off-Sieger aus Pfad A. Diesen ermitteln im März Polen, Estland, Wales und Finnland. Auftaktgegner des ÖFB-Teams in EM-Gruppe D sind am 17. Juni in Düsseldorf die Franzosen.

+++ Die Auslosung im LIVETICKER zum Nachlesen +++



Danach geht es für die Auswahl von ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick jeweils in Berlin gegen den Play-off-Sieger (21. Juni) und die Niederlande (25. Juni). Das ergab die Turnierauslosung am Samstag in Hamburg. Die beiden Topteams jeder Gruppe sowie die vier besten von sechs Gruppendritten ziehen ins Achtelfinale ein.