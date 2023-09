Kleiner Sprachkurs für Teamchef Rangnick

Was für ein Luxus für Ralf Rangnick: Für die kommenden beiden Länderspiele kann unser Teamchef nahezu aus dem Vollen schöpfen, die Stimmung im ÖFB-Camp könnte kaum besser sein.

Rangnick kann sich glücklich schätzen, dass er nicht in seinem Geburtsland arbeitet. Kollege Hansi Flick beklagt viele Ausfälle, bei den Deutschen läuft es alles andere als rund.

Es ist fast kitschig, wie harmonisch es in unserem Teamcamp läuft. Die Legionäre kommen mit Erfolgserlebnissen bei Top-Vereinen, sie brennen darauf, das auch im Team zu zeigen. Alles ist, wie auch Rangnick sicher oft hört, „richtig leiwand“.

Test gegen Moldawien eine »gmahte Wiesn«

Womit wir, lieber Herr Teamchef, bei den nächsten Begriffen wären, die ich Ihnen (als Holländer musste ich auch erst österreichisch lernen) ans Herz legen würde: Jetzt erwartet uns mit Moldawien ein sogenannter „Jausengegner“. Angesichts der Qualität unseres Kaders, der Form und der Stimmung sollte die Aufgabe am Donnerstag eine „g‘mahte Wiesn“ sein.

Meine Motivation für nächste Woche: Ladung Schwedenbomben

Dann wird‘s ernst: Nächste Woche geht‘s gegen die Schweden. Mit Alaba, Arnautovic & Co. in der Blüte ihrer Länderspiellaufbahn mache ich mir aber keine Sorgen.

Mein Versprechen: Sollten wir auch in Solna gewinnen, dann lade ich Rangnick und sein Team auf eine Ladung Schokoküsse ein – die heißen bei uns Schwedenbomben!