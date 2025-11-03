Knalleffekt: ÖFB-Kapitän vor Nationenwechsel

Er durchlief alle ÖFB-Auswahlen als Kapitän. Jetzt ist plötzlich alles anders.

Edeltechniker Dijon Kameri (21), einst großes Versprechen aus der Talenteschmiede von Red Bull Salzburg, steht plötzlich auf der Liste von Franco Foda – und könnte bald für Kosovo statt Österreich auflaufen! Im Interview mit dem kosovarischen Portal Telegrafi sagt er: „Ich liebe Kosovo, das Land meiner Eltern – und ja, ich stehe in Kontakt mit Franco Foda.“

"Etwas Besonderes"

Der frühere ÖFB-Teamchef, heute Nationaltrainer des Kosovo, will offenbar das nächste rot-weiß-rote Supertalent abwerben! Kameri hält sich zwar noch bedeckt, betont aber seine starke emotionale Bindung zum Herkunftsland: „Wenn ich die Hymne oder die Flagge sehe, fühle ich etwas Besonderes.“

Letzter ÖFB-Einsatz im Oktober

Der Mittelfeld-Star, der alle Jugendteams des ÖFB als Kapitän durchlaufen hat und zuletzt am 10. Oktober beim 1:1 gegen Dänemark für Österreich am Platz stand, spielt derzeit in Polen bei Cracovia Krakau. Wert laut Transfermarkt: 1 Million Euro – Tendenz steigend. Klar ist: Wenn Foda zuschlägt, verliert Österreich sein nächstes Mittelfeld-Juwel – an den Kosovo!