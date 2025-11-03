Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sportdaten
ÖFB CUP 2. Liga Bundesliga Europa League Conference League Champions League EM-Qualifikation WM-Qualifikation Nations League
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sportdaten:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Fußball
  4. Nationalteam
Knalleffekt: ÖFB-Kapitän vor Nationenwechsel
© Gepa

Mit 21 Jahren

Knalleffekt: ÖFB-Kapitän vor Nationenwechsel

03.11.25, 16:36
Teilen

Er durchlief alle ÖFB-Auswahlen als Kapitän. Jetzt ist plötzlich alles anders.

Edeltechniker Dijon Kameri (21), einst großes Versprechen aus der Talenteschmiede von Red Bull Salzburg, steht plötzlich auf der Liste von Franco Foda – und könnte bald für Kosovo statt Österreich auflaufen! Im Interview mit dem kosovarischen Portal Telegrafi sagt er: „Ich liebe Kosovo, das Land meiner Eltern – und ja, ich stehe in Kontakt mit Franco Foda.“ 

"Etwas Besonderes"

Der frühere ÖFB-Teamchef, heute Nationaltrainer des Kosovo, will offenbar das nächste rot-weiß-rote Supertalent abwerben! Kameri hält sich zwar noch bedeckt, betont aber seine starke emotionale Bindung zum Herkunftsland: „Wenn ich die Hymne oder die Flagge sehe, fühle ich etwas Besonderes.“

Letzter ÖFB-Einsatz im Oktober

Der Mittelfeld-Star, der alle Jugendteams des ÖFB als Kapitän durchlaufen hat und zuletzt am 10. Oktober beim 1:1 gegen Dänemark für Österreich am Platz stand, spielt derzeit in Polen bei Cracovia Krakau.  Wert laut Transfermarkt: 1 Million Euro – Tendenz steigend. Klar ist: Wenn Foda zuschlägt, verliert Österreich sein nächstes Mittelfeld-Juwel – an den Kosovo!

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden