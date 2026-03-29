Linden LIVE: Hoffen auf Laimer, Alaba & Xaver Schlager

Mehr als 30.000 Karten sind für den zweiten WM-Test gegen Südkorea am Dienstag im Happel-Stadion verkauft. Die Fans erwarten offenbar den zweiten Kantersieg.

Immerhin verloren die Südkoreaner am Samstag in Milton Keynes, 80 km von London entfernt, gegen die Elfenbeinküste 0:4 (0:2). Teamchef Myung-bo Hong, der Kapitän der Mannschaft war, die 2002 bei der WM im eigenen Land sensationell Platz vier erreichte, tauschte achtmal aus.

Austrias Linksverteidiger Taeseok Lee kam jedoch ebenso nicht zum Einsatz wie Borussia Mönchengladbachs Mittelfeldspieler Jens Castrop, der alle deutschen Nachwuchsteams durchlief, letztes Jahr erstmals für das Heimatland seiner Mutter spielte. Südkorea ist ein Gradmesser, was Österreichs ersten WM-Gegner Jordanien betrifft: Beim Asia-Cup 2024 in Katar schlug Jordanien im Semifinale Südkorea 2:0, beendete die Ära von Teamchef Jürgen Klinsmann und seines Assistenten Andi Herzog nach nur 17 Spielen in elf Monaten.

Prass: "Es geht mehr um uns selbst"

Österreichs Spieler beschäftigten sich bisher kaum mit dem Dienstag-Gegner: „Es geht mehr um uns selbst“, behauptete Alexander Prass, der sich jetzt „viel, viel weiter“ sieht als in seiner ersten Saison als Hoffenheim-Legionär. Romano Schmid erwartete, dass es anfangs ähnlich zäh laufen könnte wie Freitag gegen Ghana. Trotzdem ist das für ihn mehr „Genuss“, als die Spiele unter Druck mit Werder Bremen im Kampf gegen den Abstieg. 13 mal hintereinander nicht zu gewinnen, wie in dieser Saison mit Bremen, wird ihm bei der Nationalmannschaft sicher nie passieren.

Kantersiege in der Vorbereitung auf ein großes Turnier muss man mit Vorsicht genießen. Das wissen Ralf Rangnick und die Spieler leider aus eigener Erfahrung: Am 26. März 2024 wurde ein 6:1 gegen die Türkei im Happel-Stadion groß bejubelt. Am 2. Juli gab es im Achtelfinale der Europameisterschaft in Leipzig ein bitteres 1:2 gegen die Türkei. Sicher wird es Dienstag eine andere Startelf geben als Freitag. Vielleicht mit Kapitän Alaba, Laimer und Xaver Schlager. Alle machten Sonntag das Mannschaftstraining voll mit. Zeigen sich bei Laimer auch Montag keine Probleme, könnte es ein Bayern-Duell geben: Laimer gegen Min-Jae Kim.