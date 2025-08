Millionen-Poker: Das sind unsere heißesten Sommeraktien!

Der Spielmacher steht ganz oben auf mehreren Wunschlisten in England. West Ham soll laut „Guardian“ besonders interessiert sein, auch Aston Villa und Fulham beobachten Schmid. Gespräche laufen, rund 15 Mio. Euro Ablöse stehen im Raum. Schmid könnte der nächste Österreicher in der Premier League werden. • Alter: 25 • Position: Zentrales Mittelfeld • Interessenten: West Ham, Aston Villa, Fulham • Ablöse: ca. 15 Mio. Euro

Nach dem Absturz in die Serie C will Daniliuc nur noch weg. Der Innenverteidiger boykottierte sogar das Trainingslager. Der Klub belegte ihn mit einer Geldstrafe, sucht nun selbst nach einer Lösung. Der 24-Jährige will unbedingt in einer Topliga bleiben – Italien, Deutschland oder Frankreich? • Alter: 24 • Position: Innenverteidiger • Status: Trainingsboykott • Wunsch: Topliga-Verbleib • Vertrag: läuft